«Спурт» потребовал от уфимского ЦУМа более 400 млн рублей

Казанский банк «Спурт» подал иск в Арбитражный суд Татарстана к уфимскому ОАО «ЦУМ». Обанкротившийся банк требует более 430 млн рублей.

Кроме уфимского ЦУМа, ответчиками по иску выступают московское ООО «Проинвест» и одноименная компания, зарегистрированная в Будапеште, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Напомним, что «Спурт» был признан банкротом в сентябре 2017 года. На 1 сентября 2018-го Агентство по страхованию вкладов, как конкурсный управляющий кредитной организации, оценило ее имущество в 2,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что мэрия Уфы разрешила разработать проект планировки квартала в центре города. Речь идет о квартале, в котором расположено, в том числе, здание уфимского ЦУМа.