«Башкирская доля в российской экономике сопоставима с долей того же Татарстана»

Топ-500 крупнейших компаний России: потери и приобретения Башкирии

В конце прошлой недели РБК опубликовал рейтинг 500 крупнейших компаний по выручке. В список попали всего четыре предприятия, расположенные в Башкортостане, что можно считать тревожным знаком для Уфы. Вместе с тем эксперты «Реального времени» уверены, что этот список не полностью отражает реальную ситуацию на рынке. Подробнее в обзоре нашего корреспондента.

Башкирский прорыв

Прорывом года можно считать вхождение в рейтинг НИИ НГ «Петон» благодаря четырехкратному росту выручки на контрактах с нефтегазовыми гигантами. Потеря года — «Башнефть», которая по воле «Роснефти» вовсе оказалась «вне игры», покинув рейтинг сразу с 23-й позиции. Эксперты считают концентрацию капитала в Москве и усиление роли государства в экономике серьезным макроэкономическим риском.

Башкирию в рейтинге 500 крупнейших копаний России представляют четыре организации: НИПИ НГ «Петон», «Башкирская содовая компания», «Уфаойл» и «Востокнефтезаводмонтаж». Их доля в совокупной выручке российского топ-500 — 0,2%. В основе методологии — анализ показателей выручки и прибыли.

Башкирию в рейтинге 500 крупнейших копаний России представляют четыре организации: НИПИ НГ «Петон», «Башкирская содовая компания», «Уфаойл» и «Востокнефтезаводмонтаж». Фото vnzm.ru



Самым большим приобретением Башкирии в новом топе стал Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон» — технологический инжиниринговый холдинг, имеющий полный комплект лицензий для строительства «под ключ» ГПЗ и НПЗ, включая НПЗ с индексом Нельсона 10+. За год институт увеличил выручку с 15 млрд до 60 млрд рублей. Такая динамика доходов позволила ему не только войти в рейтинг, но и расположиться сразу на высокой для себя 197-й позиции.

По мнению директора уфимского филиала «БКС-Премьер» Вадима Болтырова, благодаря успешному участию в тендерах крупных нефтегазовых компаний с госучастием, прежде всего «Роснефти» и «Газпрома», институт «загрузил себя контрактами» и обеспечил четырехкратный рост выручки.

Падение нефтяников и прочные позиции содовиков

Самая весомая потеря Башкирии в топе — «Башнефть», вошедшая в структуру «Роснефти» и вылетевшая из топ-500 сразу с 23-й позиции (494 млрд рублей выручки в 2016 году, — прим. ред.). Очевидно, что перераспределение денежных потоков и заказов отрицательно сказалось на финансовых показателях башкирского нефтяного гиганта.

— «Роснефть» приобретала «Башнефть» для себя, с целью расширения собственного бизнеса. Поэтому внутренние заказы, в частности, по переработке нефти, «Роснефть» направила на внутренние ресурсы. — отметил Вадим Болтыров корреспонденту «Реального времени». — То же относится и к «Таргину» (369-е место в прошлом топ-500, выручка в 2016 году — 26 млрд рублей. — прим. ред.). Договоры, связанные с логистикой, проектированием, «Роснефть» перераспределила на другие компании.

Прочную позицию в начале третьей сотни топ-500 держит «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак) с 48 млрд рублей выручки. Несмотря на продолжающиеся споры вокруг шиханов, это один из крупнейших химических комплексов России, занимает 1-е место в стране по производству кальцинированной и пищевой соды, один из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов. Выручка по итогам прошлого года составила 52 млрд рублей, что обеспечило БСК 215-ю строчку рейтинга.

На 483-й позиции — ЗАО «Уфаойл» с выручкой от оптовой продажи и экспорта нефтепродуктов в размере 19 млрд рублей. 485-е место в топ-500 занимает АК «Востокнефтезаводмонтаж», которая строит объекты нефтегазового комплекса на всей территории России, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Ее выручка в 2017 году – также около 19 млрд рублей.

Врио председателя Уфимского федерального исследовательского центра РАН доктор экономических наук Рустем Ахунов считает, что в реальности доля Башкирии в топе крупнейших российских компаний больше, чем указанные 0,2%.

Доля республики недоучтена

— Не учтены два крупнейших предприятия региона – «Башнефть» и УМПО, — сказал Рустем Ахунов корреспонденту «Реального времени». — Методика составления топ-500 предполагает включение выручки этих предприятий в консолидированную отчетность группы. По «Башнефти» это «Роснефть», по УМПО это Объединенная двигателестроительная корпорация. «Башнефть» — это примерно 600 млрд рублей выручки, а УМПО — около 60—70 млрд. Если бы были учтены эти данные компаний, то доля республики была бы в этом рейтинге более значимой».

В отчетность по группам включаются результаты целого ряда башкирских компаний.

— Если учесть нижний порог рейтинга — 18 млрд рублей, то кроме названных предприятий в этот список могли бы войти «Белорецкий металлургический комбинат», «Учалинский ГОК», «Полиэф», «Газпром нефтехим Салават» и ряд других, которые вошли в отчетность по группам, — говорит Рустэм Ахунов.

По мнению эксперта, еще один аргумент в пользу того, что доля Башкирии недоучтена, — тот факт, что Башкирия входит в десятку ведущих регионов России по валовому региональному продукту.

— Наша доля в российской экономике сопоставима с долей того же Татарстана — 2—2,5%, — отмечает Рустэм Ахунов.

По ежегодному рейтингу четко прослеживается тенденция к увеличению доли Москвы в совокупной выручке крупнейших компаний и концентрация ресурсов в компаниях с госучастием. По мнению директора Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александра Дерюгина, «дифференциация будет расти, если ничего не делать с региональным развитием».

При таком раскладе многократно возрастают санкционные риски, считает Вадим Болтыров:

— Если концентрировать капитал в центре и под контролем государства, то риск санкций нависает над экономикой всей страны, как дамоклов меч: одним движением сразу обрубаются большие капиталы, — говорит эксперт. — Все окологосударственные структуры находятся под риском санкций».