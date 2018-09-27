Новым мэром Уфы может стать гендиректор БГК

Место Ирека Ялалова в кресле главы администрации Уфы может занять генеральный директор Башкирской генерирующей компании (БГК, структура «Интер РАО») Александр Симановский.

Его кандидатура рассматривается в правительстве Башкирии и считается предпочтительной, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Напомним, что сегодня депутаты уфимского горсовета освободили от должности главу администрации Уфы Ирека Ялалова. Ранее сообщалось, что он уйдет в Госсобрание РБ, а оттуда переместится в Совет Федерации. «Реальное время» уже писало о возможных претендентах на пост мэра Уфы.