В Башкирии КПРФ выдвинет в спикеры Госсобрания РБ главу рескома Кутлугужина

Реском КПРФ Башкирии определился с кандидатами на руководящие посты в Госсобрание — Курултай РБ. Спикером республиканского парламента коммунисты предложат своего лидера Юнира Кутлугужина.

Депутат Госсобрания РБ от КПРФ Рустам Хафизов подтвердил «Реальному времени», что его выдвинули кандидатом на перевод в Совет Федерации. В этот раз ему придется конкурировать с мэром Уфы Иреком Ялаловым.

На должность вице-спикера реском КПРФ выдвинул Вадима Старова.

Ранее «Реальное время» писало, что Кутлугужин может потерять пост главы рескома КПРФ Башкирии.