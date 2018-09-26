В Башкирии КПРФ выдвинет в спикеры Госсобрания РБ главу рескома Кутлугужина
Реском КПРФ Башкирии определился с кандидатами на руководящие посты в Госсобрание — Курултай РБ. Спикером республиканского парламента коммунисты предложат своего лидера Юнира Кутлугужина.
Депутат Госсобрания РБ от КПРФ Рустам Хафизов подтвердил «Реальному времени», что его выдвинули кандидатом на перевод в Совет Федерации. В этот раз ему придется конкурировать с мэром Уфы Иреком Ялаловым.
На должность вице-спикера реском КПРФ выдвинул Вадима Старова.
Ранее «Реальное время» писало, что Кутлугужин может потерять пост главы рескома КПРФ Башкирии.ОбществоВласть Башкортостан
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