В Афганистане остановили радиотрансляцию передач BBC

Представитель правительства талибов заявил, что работа вещателя прекращена из-за «неоднократных нарушений», но подробностей не привел, сообщила сама корпорация

Фото: Реальное время

Власти Афганистана остановили радиотрансляцию передач «Би-би-си» по всей стране. Представитель правительства талибов заявил, что работа вещателя прекращена из-за «неоднократных нарушений», но подробностей не привел, сообщила сама корпорация. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Афганская служба BBC работает с 1981 года. С 2022-го «Би-би-си» оставалась единственной международной новостной организацией, вещавшей на Афганистан. Ее аудитория оценивалась в 20% взрослого населения страны.

«Миллионы людей по всему Афганистану полагались на BBC в получении достоверной информации. Мы работаем с властями над урегулированием ситуации», — указано в заявлении корпорации.

При этом вещание продолжится — на пушту, дари и английском языках для аудитории в Афганистане, но уже в коротковолновом и средневолновом диапазонах, в интернете и через спутник.

Дмитрий Зайцев