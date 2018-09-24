Путин назначил ряд судей в регионах ПФО

Президент России Владимир Путин назначил ряд судей, председателей и зампредов судов в стране. В том числе назначения получили сотрудники судебных органов в ПФО.

Председателем Саратовского облсуда президент назначил Ирину Силину. Соответствующее распоряжение подписано главой государства сегодня и опубликовано на портале правовой информации. Тем же документом в Саратовской области назначен судья райсуда.

В Нижегородской области назначения получили председатель Богородского горсуда, судья областного суда, три судьи районных судов и один судья гарнизонного суда.

В Пермском крае назначения получили четверо судей райсудов и один судья Арбитражного суда.

В Мордовии Путин утвердил зампредседателя одного из районных судов и зампреда Арбитражного суда республики. Кроме того, назначен новый судья одного из райсудов Мордовии.

В Кировской области назначены зампреды двух райсудов, также в одном из райсудов появился новый судья.

В Ульяновской области назначен зампред Арбитражного суда и два судьи городских судов.

В Башкирии заместителем председателя республиканского арбитража утвержден Николай Архиереев.

В Марий Эл появился новый судья Йошкар-Олинского горсуда.

В Удмуртии назначены судьи районного суда и АС УР. В Пензенской области утвержден судья районного суда. В Оренбургской области также назначены два судьи райсудов. В Самаре назначены два судьи районных судов.

Напомним, что в Самаре также назначен председатель Шестого кассационного суда. Им стал бывший глава областного арбитража. Кроме того, этим документом назначены шесть судей в Татарстане.