Политологи предсказали отставки глав Башкирии и Оренбуржья

Политологи предсказали продолжение второго «губернаторопада». Они считают, что под ударом, в частности, находятся глава Башкирии Рустэм Хамитов и губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Потерять должность, по прогнозам, могут не только возрастные и засидевшиеся в креслах руководители регионов, но и те, кто не пользуется достаточной поддержкой федерального центра либо утратил авторитет у населения.



О том, кто еще может лишиться руководящего поста, почему смена руководителя не грозит Татарстану и какие выводы должны были сделать, но не сделали единороссы по итогам выборов, читайте в материале «Реального времени».