Минздрав Татарстана прокомментировал информацию о госпитализации Элвина Грея в Казани

Министерство здравоохранения Татарстана не смогло подтвердить или опровергнуть госпитализацию в Казани татаро-башкирского исполнителя Радика Юльякшина, также известного как Элвин Грей.

Как сообщили «Реальному времени» в ведомстве, министерство не располагает информацией о местонахождении певца. При этом Минздрав не ислючает, что Юльякшин мог обратиться в частную клинику.

Ранее сообщалось, что Элвин Грей доставлен в Казань и госпитализирован с диагнозом акустическая травма.