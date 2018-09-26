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Минздрав Татарстана прокомментировал информацию о госпитализации Элвина Грея в Казани

13:04, 26.09.2018 1
Минздрав Татарстана прокомментировал информацию о госпитализации Элвина Грея в Казани
Фото: скриншот instagram.com

Министерство здравоохранения Татарстана не смогло подтвердить или опровергнуть госпитализацию в Казани татаро-башкирского исполнителя Радика Юльякшина, также известного как Элвин Грей.

Как сообщили «Реальному времени» в ведомстве, министерство не располагает информацией о местонахождении певца. При этом Минздрав не ислючает, что Юльякшин мог обратиться в частную клинику.

Ранее сообщалось, что Элвин Грей доставлен в Казань и госпитализирован с диагнозом акустическая травма.

ПроисшествияОбществоВласть БашкортостанТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:47
    А минздрав вообще вправе комментировать такие вопросы?
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