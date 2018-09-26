Ялалов поднялся на второе место в рейтинге мэров

Глава уфимской администрации Ирек Ялалов поднялся на второе место в Национальном рейтинге мэров за август — сентябрь 2018 года. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин.

Авторы рейтинга подчеркивают, что Ялалов оставался членом команды главы Башкирии Рустэма Хамитова, несмотря на слухи о якобы имеющемся между ними конфликте. Отмечаются способности Ялалова лоббировать интересы города, участие в выборах в Госсобрание РБ в качестве «паровоза». Эксперты также напоминают о его намерении перейти в Совет Федерации и подчеркивают возможность возвращения мэра на руководящие посты в республику.

С первого на третье место упал мэр Казани. В пятерку лидеров также вошли главы Тюмени Руслан Кухарук и Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

В топ-10 из регионов ПФО вошел также мэр Саранска Петр Тултаев. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев занял 12-ю позицию. Арестованный мэр Оренбурга Евгений Арапов не вылетел из рейтинга и попал на 24-ю строчку. Авторы рейтинга утверждают, что глава города остался в списке, поскольку многие эксперты продолжают положительно оценивать его работу.