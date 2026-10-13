«Индия — это огромный рынок, а у Татарстана есть все необходимые ресурсы»

Перед Россией и Индией стоит задача — довести двусторонний товарооборот до 100 млрд долларов к 2030 году. Татарстан наращивает взаимную торговлю особенно заметно

На этой неделе в Казани пройдет II Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ». Он, как сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, является республиканской инициативой по взаимной эффективности, для сближения двух стран. «Индия — это огромный рынок, а у Татарстана есть все необходимые ресурсы. У вас есть все, что нам нужно. У нас большая доля, которая может дать вам трудовую силу. Форум «ТАЙМ» призван сделать этот потенциал видимым. Это не мост между нашими странами, мост уже есть. Мы делаем освещение этого моста, чтобы было видно далеко», — подчеркнул генконсул Индии в Казани Джейсундхар Д. Подробнее — в материале «Реального времени».

Форум «ТАЙМ»: 36 мероприятий и 14 сессий

II Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ» предложит участникам масштабную деловую программу. Как сообщила Талия Минуллина, она включает 36 мероприятий, 23 сессии и 14 треков — от образования, культуры и IT до промышленности, логистики, медицины и инвестиций. Ключевыми событиями станут торжественное открытие, 14 деловых сессий, выставка «Россия — Индия: межрегиональное партнерство» и фестиваль культур.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В деловой программе также запланированы бизнес-завтрак Сбера, круглый стол с крупнейшими индийскими компаниями с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова и пленарное заседание «Россия и Индия: время регионов» с послом Индии Винаем Кумаром.

Как отметила Талия Минуллина, в выставке участвуют пять муниципалитетов: Сабинский, Спасский, Кукморский районы, Зеленодольск и Казань. Участие в форуме бесплатное, для назначения B2B-встреч разработано мобильное приложение «ТАЙМ».

Индия и Татарстан: экономический потенциал и точки роста

Индия — одна из самых динамично развивающихся экономик мира. Она растет на 7% в год, быстрее Китая, дает почти 13% мирового экономического роста и занимает второе место в мире по стартапам. Около 60% ВВП страны приходится на сферу услуг.

Перед Россией и Индией стоит амбициозная задача — довести двусторонний товарооборот до 100 млрд долларов к 2030 году. Индия уже занимает второе место среди внешнеторговых партнеров России после Китая, и для всех регионов это сегодня приоритетное направление.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Татарстан наращивает обороты особенно заметно. Только за первое полугодие 2026 года объем торговли между Индией и республикой превысил миллиард долларов, тогда как ранее цифры были значительно скромнее. Среди ключевых направлений сотрудничества Татарстана с Индией Талия Минуллина выделила медицину, сельское хозяйство и логистику.



В сфере медицины стороны работают по трем направлениям: создание научно-образовательной рабочей группы на базе КФУ, привлечение индийских инвестиций для создания Центра здоровья и развитие медицинского туризма. Эти инициативы были предложены для Татарстана министерством Индии в сфере традиционной медицины AYUSH в ходе I Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в 2025 году.

В сельском хозяйстве поставки агропродукции из Татарстана в Индию за первые восемь месяцев 2026 года достигли $60,9 млн. Основу поставок составляет подсолнечное масло. Индия рассматривается как ключевое стратегическое направление для расширения экспорта зерновых и других видов продовольствия.

В сфере инфраструктуры и транспорта Татарстан лидирует по деловому авиапотоку в Индию: на республику приходится 15,2% всех деловых поездок из России в эту страну. Основные центры генерации потока — Казань и Набережные Челны. За последний год число деловых авиазаказов из Татарстана в Индию выросло в 17 раз.

На фоне растущего спроса республика ведет переговоры об открытии прямого регулярного рейса из Казани в Мумбаи. Рейс, по словам Минуллиной, позитивно скажется как на туристическом, так и на деловом потоке.

Рынок труда: Индия как источник кадров

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клара Тазетдинова представила сессию по рынку труда. Она подчеркнула, что эта секция выносится как экономический и партнерский диалог, а не как социальный проект. В условиях дефицита рабочей силы в России приток кадров из Индии становится все более актуальным.



Численность рабочей силы в республике составляет 2,082 млн человек, уровень занятости — 62%, что выше среднего по России (61,5%) и ПФО (60,7%). Численность занятых в экономике — 2 087,51 тыс. человек. На рынке труда сохраняется дисбаланс: на одного безработного приходится 26 вакансий. Ежегодная потребность в кадрах составляет 51,37 тыс. человек, а к 2030 году может вырасти до 61,65 тысячи.

В экономике Татарстана заняты 58 тыс. мигрантов. Большинство из них работают по патенту — это граждане безвизовых стран. Среди них лидируют Узбекистан (65%), Таджикистан (22%) и Азербайджан (10%). Работники из визовых стран составляют меньшую долю: больше всего из Туркменистана (61%), Индии (16%) и Уганды (8%).

Квота на привлечение иностранных работников в Татарстане растет ежегодно. Если в 2023 году она составляла 1 054 человека, то в 2024-м — 1 502, в 2025-м — 11 513, а в 2026-м превысила 15 тыс. человек. Отдельное внимание уделяется специалистам из Индии: квота на них за три года выросла более чем в 20 раз — с 141 человека в 2024-м до 3 тыс. в 2026-м.



Тазетдинова отметила высокий потенциал Индии: там много трудоспособного населения, а система подготовки кадров соответствует спросу татарстанской экономики, особенно в IT, инженерных и медицинских областях. Перспективными направлениями названы строительство, здравоохранение и сельское хозяйство.

Промышленность Татарстана выходит на индийский рынок

Заместитель министра промышленности и торговли республики Герман Лернер представил промышленную повестку форума. Он сообщил, что внешнеторговый оборот между Татарстаном и Индией за первое полугодие 2026 года вырос более чем в 9 раз. Перспективными направлениями сотрудничества являются машиностроение, нефтегазохимия, геологоразведка, медицина, приборостроение, пищевая и авиационная промышленность.

Татарстанские компании уже активно работают с индийскими партнерами. Компания «Эйдос» поставляет медицинские симуляторы в университеты Индии, а ГК «Эскорт» с 2025 года производит оборудование для мониторинга транспорта. Лернер отметил, что татарстанские товары конкурентоспособны и признаны мировым сообществом.

Замминистра подчеркнул — у Индии огромный рынок с населением 1,47 млрд человек и темпами роста экономики 7,4%, а у Татарстана сильная промышленность и технологии. Задача форума — превратить этот потенциал в конкретные контракты.

Потенциал сотрудничества с Индией еще до конца не раскрыт

Генеральный консул Республики Индия в Казани Джейсундхар Д. заметил, что между странами сохраняется ограниченный обмен информацией и потенциал сотрудничества еще не изучен в полной мере.

— Индия — это огромный рынок, а у Татарстана есть все необходимые ресурсы. У вас есть все, что нам нужно. У нас большая доля, которая может дать вам трудовую силу. Форум «ТАЙМ» призван сделать этот потенциал видимым. Это не мост между нашими странами, мост уже есть. Мы делаем освещение этого моста, чтобы было видно далеко, — подчеркнул Джейсундхар Д.