Прощаясь с Иреком Ялаловым: «хвосты» после ШОС-БРИКС, контры с Хамитовым и дело на миллиард

Одним мэром мазаны. Уфа меняет своего градоначальника

Сегодня, 27 сентября, на заседании Горсовета Уфы официально объявят о судьбе мэра Ирека Ялалова. Уже со следующей недели он, вероятно, займет кресло сенатора от Башкирии в Совете Федерации. В верховном законодательном органе он будет работать вместо Рафаила Зинурова, который не прошел летний праймериз «Единой России» и не попал в состав республиканского парламента. Своеобразным прощальным аккордом для Ирека Ишмухаметовича стало второе место в рейтинге российских мэров (после Собянина). «Реальное время» вспоминает наиболее любопытные факты его работы на посту сити-менеджера.

Крепкий хозяйственник

Экс-мэра столицы Башкирии в начале политической карьеры называли креатурой Рустэма Хамитова. Именно с того момента, как он возглавил республику, и начался стремительный карьерный рост Ялалова. В первые годы Хамитов совмещал посты президента и премьер-министра РБ, и одним из первых его назначенцев стал Ирек Ялалов: в ноябре 2010 года из заместителей главы администрации Уфы, который курировал коммунальное хозяйство, он пересел в кресло министра ЖКХ РБ.

Но на посту министра Ялалов проработал недолго. В декабре 2011 года на выборах депутатов Госдумы победил мэр Уфы Павел Качкаев, и встал вопрос, кто его заменит. Кандидатуру нового мэра согласовали быстро — Ялалов недолго отсутствовал в здании городской администрации и за время работы в министерстве ЖКХ не был замечен в каких-либо интригах. В январе 2012 года горсовет Уфы проголосовал за Ялалова, а затем еще дважды поддерживал его на перевыборах. На третий срок депутаты переизбрали его в октябре 2016 года. Тогда контракт с Ялаловым подписали на 5 лет.

В первые годы мэр много занимался городским хозяйством. Он продолжил развивать программу расширения центральных улиц Уфы, которую запустил Качкаев. Считалось, что эта программа позволит разгрузить центр столицы от автотранспорта, но в результате она лишь поставила крест на пешеходных маршрутах. В мае 2014 года на урбанистическом форуме эту программу раскритиковал Рустэм Хамитов и с 2015 года ее свернули.

Компания «Уфимские инженерные сети» — перепродавец тепла, получаемого от энергогиганта БашРТС (подразделение холдинга РАО ЕЭС) – накопила 2 миллиарда рублей долга прежде всего перед энергетиками. Фото mup-uis.ru



Начало противостояния

Ударом по бюджету Уфы и городским программам обернулась подготовка к форуму стран БРИКС и ШОС, который прошел в июле 2015 года. Чтобы достойно принять гостей саммита, властям столицы пришлось залезать в долги. Надо было достроить дороги, гостиницы, объекты инфраструктуры. Денег на компенсацию этих расходов мэрия не получила, а строители затаскали городских чиновников по судам, требуя оплатить работу. Уфимской администрации пришлось активно прибегать к банковским заимствованиям, при этом снижая поддержку муниципальных предприятий, обеспечивающих городскую инфраструктуру. Так, муниципальная компания «Уфимские инженерные сети» — перепродавец тепла, получаемого от энергогиганта БашРТС (подразделение холдинга РАО ЕЭС) — накопила 2 миллиарда рублей долга прежде всего перед энергетиками. В конце 2017 года в число банкротов попало Муниципальное управление электротранспорта (МУЭТ) структура, объединяющая троллейбусы и трамваи (а это более 300 единиц автотранспорта) столицы. На грани финансовой несостоятельности уже несколько лет балансирует «Уфаводоканал».

Но, теряя имидж крепкого хозяйственника, Ирек Ялалов зарабатывал бонусы республиканского политика, причем самого высокого уровня, чуть ли не вровень с главой региона. Все это не могло не привести к столкновению этих двух фигур.

Как замерзли отношения Хамитова и Ялалова

Началом активно противостояния Хамитова и Ялалова стала снежная зима 2016—2017 годов. В эту зиму в Уфе осадков выпало в несколько раз выше нормы. Город находился в огромных сугробах, а у муниципалитета не нашлось технических возможностей убрать и вывезти столь большой объем снега.

Социальные сети, а вслед за ними республиканские СМИ, набросились на Ялалова, сделав его главной мишенью критики. Пик давления пришелся на февраль 2017 года. В это же время в оппозиционных Хамитову СМИ прошла информация, что один из высокопоставленных сотрудников администрации главы региона давал прямые указания журналистам и сетевым троллям, чтобы те активнее критиковали мэрию Уфы, но при этом не упоминали республиканское руководство. После этого нападки на Ялалова как в соцсетях, так и в СМИ, пошли на спад, а сам Ялалов переадресовал предъявляемые ему претензии руководству Башкортостана. Он заявил, что городская казна пуста и средств на уборку снега взять неоткуда. Причина — невыполненные обязательства со стороны властей республики по компенсации расходов, которые понесла Уфа летом 2015 года при проведении форума стран ШОС и БРИКС. Неудобному градоначальнику срочно стали искать замену.

По неофициальным данным, заменить мэра собирались вице-премьером Владимиром Нагорным. Фото glavarb.ru



Первый раз убрать Ялалова решили летом 2017 года. Смещение пытались замаскировать под повышение. По неофициальным данным, заменить мэра собирались вице-премьером Владимиром Нагорным, а Ялалов должен был сесть в его кресло. В СМИ даже просочилась информация о том, что Хамитов якобы подписал указ о назначении Ирека Ишмухаметовича заместителем премьер-министра РБ, но Ялалов на такую рокировку, по-видимому, не согласился.

Тогда была придумана новая схема по смещению строптивого мэра. Несколько депутатов Горсовета Уфы были вызваны на беседу в администрацию главы РБ, где их попытались убедить вынести вопрос о доверии Ялалову на сессию горсовета. Но депутаты решили мэра не сдавать.

Сами же участники конфликта пытались сохранять хорошую мину при плохой игре, отрицая возникшее между ними напряжение. Так, в разгар противостояния на вопрос о конфронтации между региональной и муниципальной властью Рустэм Хамитов ответил, что ее нет и «не может быть по определению».

— Конфронтация — это выдумка тех людей, которые хотели бы ее получить, — подчеркивал глава Башкирии. Но факты говорили о том, что конфликт между мэром и главой республики не собирается затухать.

Дело на миллиард

Одновременно мэрии и администрации главы региона пришлось совместно отбиваться от претензий федерального центра по поводу расходования средств, выделенных по программе переселения из аварийного жилья. Сотрудники Следственного комитета выяснили, что власти Уфы не контролировали, как застройщики тратят субсидии из федерального бюджета. Следователи выяснили, с 2008 по 2015 годы администрация Уфы заключала с застройщиками договоры «О развитии застроенных территорий». Одним из условий контрактов было расселение жильцов из аварийных домов, взамен предприниматели получали возможность застраивать освободившиеся участки. Однако в ряде случаев расселение жильцов происходило не за счет бизнеса, как это было оговорено в контрактах, а на субсидии по федеральной программе. Ущерб от действий чиновников следователи оценили в 930 миллионов рублей. Стоит отметить, что при Ялалове на переселение в Уфе было потрачено около 400 миллионов рублей, а остальные деньги застройщики получили еще во времена Качкаева, но расхлебывать ситуацию пришлось именно Ялалову.

Одновременно мэрии и администрации главы региона пришлось совместно отбиваться от претензий федерального центра по поводу расходования средств, выделенных по программе переселения из аварийного жилья. Фото ufacity.info

Под давлением следствия администрация Уфы направила в арбитражный суд иски к 10 компаниям, которым в 2008—2015 годах были выделены средства на снос и расселение ветхого жилья. Часть застройщиков сначала вернули полученные субсидии, но потом стали опротестовывать свои же действия в судах.

Власти республики, а первых лиц региона вызывали на ковер к вице-премьеру правительства России, где потребовали отчитаться о расходовании федеральных субсидий, вернули деньги, не дожидаясь судебных решений. Конфликт был погашен, но следователи продолжают свою работу.

Неравный размен: четыре против одного

В своей борьбе глава региона и мэр башкирской столицы избегали прямых выпадов, а под удары попадали фигуры, близкие к тому или иному руководителю, и почти все они оказались работниками администрации Уфы.

Самой громкой стала отставка первого заместителя мэра Александра Филиппова, который курировал имущественный и земельный блок. Поговаривали, что первый зам Ялалова — человек Хамитова и в городской администрации присматривает за действиями мэра. К отрытой конфронтации со своим влиятельным замом Ялалов не прибегал, к тому же деятельностью Филиппова вовсю занимались следователи. По их версии, в 2011 году предприниматель Филиппов, до мэрии работавший в компании «Автореал», через сеть посредников и аффилированных лиц создал схему продажи коммерческой организации, которая позволила ему скрыть от налоговых органов реальный доход от сделки в размере 29 миллионов рублей. Сумма укрытого налога на доход физического лица составила свыше 3,7 миллиона рублей. Суд был благосклонен к чиновнику и лишь оштрафовал его на 250 тысяч рублей. Затем Верховный суд РБ и вовсе отменил обвинительный приговор Уфимского районного суда. Но все это позволило вытеснить Филиппова из мэрии. 18 апреля 2017 года с формулировкой «в связи с утратой доверия» его отправили в отставку.

В дальнейшем мэрию ожидала целая череда уголовных дел. Был задержан и осужден заместитель мэра Ильдар Хасанов. Чиновник потребовал с ресурсоснабжающей компании, которая собиралась потратить 18 миллионов рублей на приобретение уличных спортивных тренажеров, мзду в размере 1,8 миллиона рублей. За эту «десятину» заместитель мэра пообещал не препятствовать спонсору воплощать его планы. Хасанов успел получить от представителя фирмы 1,15 миллиона рублей после чего был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по РБ. Октябрьский районный суд Уфы приговорил его к трем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде. В результате срок оставили без изменения, а вот размер штрафа увеличили в два раза.

Хасанов успел получить от представителя фирмы 1,15 миллиона рублей после чего был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по РБ. Фото ufacity.info

Дальше — больше. В сферу внимания силовиков попала деятельность начальника Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Раиля Еникеева — человека, весьма близкого к мэру, а также его зама Эдуарда Сардарова. Оба сейчас находятся под домашним арестом за превышение должностных полномочий. Чиновникам инкриминируют нанесение ущерба в размере 54 миллионов рублей при предоставление земельного участка. Также они оба являются фигурантами расследования по поводу незаконно потраченной федеральной субсидии на расселение аварийного жилья.

Не нашел оправдания в суде и начальник управления капитального строительства мэрии Уфы Марат Гареев. Суд установил, что он является собственником нескольких квартир, на приобретение которых он не мог заработать законным путем, и жилье пришлось вернуть государству.

Причем все последние уголовные дела и судебные решения по чиновникам мэрии появились летом 2018 года. Кольцо вокруг мэра Уфы сжималось, и похоже, что он все-таки решился покинуть свой пост, не доводя ситуацию до края.

Претендентами на его место называют вновь избранного депутата Госсобрания РБ Владимира Нагорного, главу администрации Советского района Уфы Урала Кильсенбаева и бывшего руководителя «Уфаводоканала» Аскара Файзуллина. Уход Ялалова, конечно, существенно обеднит политический небосклон республики, но любители конспирологии обязательно найдут фигуру, которую будут противопоставлять главе региона. Вакантное место недолго останется свободным.