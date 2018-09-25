Госсобрание Башкирии сохранит количество комитетов, но изменит их названия

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии провели совещание по подготовке первого пленарного заседания республиканского парламента. На нем обсуждались, в частности, вопросы о комитетах.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев предложил оставить существующую структуру комитетов. В то же время решено изменить их названия.

«В предыдущем созыве Государственного Собрания было сформировано восемь постоянных комитетов. Данная структура продемонстрировала свою работоспособность и эффективность. В то же время современные потребности дальнейшего развития нашей республики актуализировали ряд вопросов, требующих своего правового регулирования. В связи с этим целесообразно внести ряд уточнений в названия комитетов», — приводит слова Толкачева пресс-служба республиканского парламента.

Члены оргкомитета предложили следующий перечень постоянных комитетов:

Комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам;

Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации;

Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям (в настоящий момент Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию);

Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму (в настоящее время Комитет по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству);

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию;

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту (в настоящее время Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике);

Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

Таким образом, меняются названия трех комитетов. За данную структуру депутатам предстоит проголосовать на первом пленарном заседании, которое состоится 28 сентября. Перед этим пройдет еще одно заседание оргкомитета, на котором будут обсуждаться количественный и персональный состав постоянных комитетов.