Прокуратура Татарстана предупреждает об опасности телефонных мошенничеств

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана напоминает гражданам о распространенных схемах мошенников, которые под видом сотрудников банка, правоохранительных органов или медиков пытаются получить личные данные и деньги.

Злоумышленники могут сообщать о проблемах с банковским счетом, выигрыше призов или требовать срочной оплаты. В ведомстве подчеркивают: нельзя доверять таким звонкам и сообщать свои данные, пароли или номера карт.

При подозрительных контактах рекомендуется немедленно прекратить разговор и обратиться в банк или правоохранительные органы для проверки информации.

Раннее мы уже говорили, что наиболее подвержены мошенническим звонкам жители крупных городов с населением более миллиона человек. Лидером по количеству таких вызовов стала Москва, на которую приходится 24% всех мошеннических звонков. Казань занимает четвертое место в этом списке, с 5% от общего числа мошеннических вызовов.

Матвей Гавриков