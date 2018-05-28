Как земельная мафия сделала миллионы на липовых справках мэрии Казани

Росреестр не мешал уводу земель на 43 млн рублей и не попал в уголовное дело

Права на участки в Куюках и Салмачах по фиктивным постановлениям органов самоуправления и исполкома Казани регистрировали в 2010—2012 годах даже после трех отказов! Но оснований для преследования регистраторов не нашлось. Под суд за серию афер с захватом и перепродажей 32 «ничьих» муниципальных участков пойдут пятеро (включая замдиректора ЗАО «КПИ Унистрой»), во главе с директором стройфирмы «Агава СК» Денисом Якимовым. Любопытно, что одним из свидетелей по их делу стал ныне осужденный за убийство казанского застройщика. А вот двух vip-фигурантов — экс-главу Богородского поселения и адвоката, как выяснило «Реальное время», спасли сроки давности.

Липовая регистрация с пятой попытки



«Я уверен, такие мошенники под Казанью работали десятками групп!» — поделился своим мнением один из силовиков, знакомый с результатами расследования. По версии обвинения, аферисты выстроили схему массовой распродажи муниципальных земель в обход бюджета и по сниженным ценам. Просто выбирали приглянувшийся свободный участок, рисовали на него подложную выписку из похозяйственной книги либо решение об отводе конца 90-х годов. За подписью глав Салмачинского либо Богородского сельских поселений — в зависимости от адреса приглянувшейся недвижимости. Немало ее «глянулось» на улице Дачной в Куюках.

Дальше участок ставили на кадастровый учет, и «хозяин» шел оформлять на него права собственности по дачной амнистии. Бывало, что липовые постановления в Регпалате принимали на веру с первого раза, правда, нередко специалисты управления Росреестра по РТ назначали правовую экспертизу и по ее результатам выносили отказ в регистрации. Впрочем, мошенников это не останавливало — они инициировали новую подачу уже забракованных документов иными представителями. Пока не добивались своего.

К примеру, два участка с рыночной стоимостью почти по 2 млн рублей на территории Богородского уплыли в частные руки лишь с пятой попытки. По одному из этих объектов сотрудники управления Росреестра по РТ выносили отказ аж трижды! Впрочем, похоже, информацией об этом не делились не только с правоохранительными органами, но и с коллегами. Ведь в четвертый раз мошенники, узнав, что все те же документы вновь вызывают сомнения, сами попросили временно прекратить процедуру регистрации. А в пятый отнесли «липу» уже в Пестречинский отдел Росреестра, где «введенные в заблуждение сотрудники» провели регистрацию. Отметим, что в тот счастливый для мошенников день, 5 октября 2012 года, те же заблуждающиеся регистраторы оформили в их собственность еще пять участков!

Следствие показало: двойной отказ стал помехой хищению всего двух участков. Тут действия причастных квалифицированы как покушение на мошенничество. При этом выявлены факты, когда регистрацию после первоначального отказа проводили не в районном отделе Росреестра, а в Регпалате Татарстана. На следствии один из предполагаемых организаторов аферы Денис Якимов рассказал: когда по одному участку регистрация была приостановлена, его попросили представить какой-нибудь дополнительный документ, например, из муниципальных органов. А он решил сделать такое письмо сам. В итоге в регистрационных делах нашлось немало «подтверждающих права» фальсифицированных постановлений исполкома Казани и исполкома Пестречинского районов 2010—2011 годов.

В регистрационных делах нашлось немало «подтверждающих права» фальсифицированных постановлений исполкома Казани и исполкома Пестречинского районов 2010—2011 годов



Впрочем, доказательств тому, что заблуждались регистраторы не просто так, операм МВД и сотрудникам Следкома получить не удалось. В то же время было установлено: к концу 2012 года «землеотводчики» свою деятельность в Куюках и Салмачах свернули.

Распродажа муниципальных земель по сниженным ценам и осужденный за убийство

Теперь оба исполкома получили статус потерпевших в этом деле, их ущерб по 32 участкам эксперты оценили в 42,8 млн рублей. За основу расчетов бралась не кадастровая, а рыночная цена. Любопытно, что незаконный доход аферистов оценивается в меньшую сумму — заинтересованные в скорейшей продаже не своих участков они скидывали цены более чем в два раза: по 500 тыс. рублей были реализованы два участка, оцененные экспертом на общую сумму 2,76 млн рублей. В то же время в уголовном деле есть пример, когда участок за 678 тысяч был продан за 1 млн рублей.

На скамью подсудимых Пестречинского райсуда отправляют пятерых. Это 37-летний отец трех малолетних детей, директор и учредитель ООО «Агава СК» Денис Якимов, 45-летний замдиректора ЗАО «КПИ Унистрой» Ленар Закиров, его ровесник, наладчик станков АО «Теплоконтроль» Андрей Бойко, 32-летний временно безработный риелтор Рустам Гасанов с погашенной судимостью за грабеж и 37-летний безработный Руслан Хабибуллин. По версии следствия, организаторами группы выступили Якимов с Закировым, причем липовые документы от Богородского сельсовета конца 90-х на своей печатной машинке печатал именно Якимов, и он же где-то разжился пустыми бланками с оттисками печати Салмачинского сельсовета — оставалось лишь вписать ФИО получателя участка, его площадь и дату решения. Ну и поставить подпись от имени главы совета Ильиной. Экспертами установлено: ее подписи подделывали.

В «получателей» земли вписывали надежных людей — родственников, сожителей, хороших знакомых, чтобы не присвоили похищенное у государства себе. Следом просили других знакомых по доверенности зарегистрировать эти участки на «получателя», обещая за участие в регистрации по 5—15 тыс. рублей. Большинство и не предполагали, что участвуют в незаконной схеме.

Одним из таких помощников выступал начинающий риелтор Дмитрий Шныриков. Тот самый, что в январе 2017-го попал под следствие, а в сентябре был осужден за убийство застройщика ЖК «Генеральский» Игоря Казакова.

Одним из таких помощников выступал Дмитрий Шныриков, в сентябре 2017-го осужденный за убийство Игоря Казакова



Еще в ходе следствия всей пятерке заменили реальный арест домашним. По данным Прокуратуры РТ, вину фигуранты признали частично. По версии защиты, мошенничество совершалось не в составе организованной группы, а легализация преступных доходов — путем фиктивных сделок купли-продажи участков — была лишь способом мошенничества. Так же, как и подделка документов. К слову, часть эпизодов по легализации и подделке была прекращена в ходе следствия — за сроком давности.

Трижды избежавший посадки глава

Бывший глава Богородского поселения Пестречинского района Закир Зарипов работал на этом посту с 2000 по 2015 год. И наработал на букет уголовных дел. Первый приговор ему вынес в августе 2015 года Пестречинский райсуд: оправдал по 14 эпизодам мошенничества за отсутствием состава преступления, но признал виновным в 10 служебных подлогах с оформлением поддельных выписок по земле из похозяйственной книги. Вот только от назначенного наказания в виде условного срока экс-чиновника освободили по амнистии, признав за ним еще и право на реабилитацию.

В марте 2017 года подсудимый Закиров был признан виновным еще в 30 служебных подлогах с липовыми земельными выписками. Однако освобожден даже от крупного штрафа в связи с истечением срока давности.

Вновь под следствие экс-глава Богородского попал в августе 2017-го. Поначалу следствие считало его одним из ключевых фигурантов в группе земельным мошенников: в деле имелись показания обвиняемого Якимова со ссылкой на некоего знакомого, якобы получавшего выписку у Зарипова с его подписью за 150 тыс. рублей. При этом обвиняемый рассказывал: печать на этот документ ставил его знакомый замглавы исполкома поселения. На следствии этот замглавы говорил, что такое могло быть, достоверность подписи шефа он не проверял. На финише следствия Якимов стал утверждать, что все документы подделывал собственноручно. В итоге один эпизод в отношении Закирова прекратили за отсутствием состава преступления, а другой — за сроком давности.

Не пойдет под суд и обвинявшийся в причастности к аферам адвокат Руслан Гарифуллин. В ходе следствия была получена информация, что он оказывал юридические услуги членам группы и, узнав, чем именно они занимаются, также пожелал получить в собственность участок. Фиктивным покупателем незаконно отчужденных 1 000 «квадратов» в Куюках выступила сожительница адвоката. По версии следствия, таким образом с защитником расплатились за его услуги.

Обвинявшийся в причастности к аферам адвокат Руслан Гарифуллин под суд не пойдет. Фото idelreal.org



Действия Гарифуллина были квалифицированы по ч. 1 ст. 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Ему грозило наказание до 2 лет лишения свободы, однако 15 марта 2018 года дело было прекращено за сроком давности. Отметим, что этот не ставший подсудимым защитник в свое время представлял интересы одного из фигурантов по делу «Чистопольского джамаата».

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В счет погашения ущерба были арестованы подержанные иномарки фигурантов и счета. Миллионов на них не оказалось. Следствием был наложен арест на все 32 отчужденных участка. Однако их возврат в муниципальную собственность проблематичен: земли прошли через третьи-четвертые руки, оказались во владении у вполне добросовестных покупателей и были застроены домами. Если бы афера была выявлена на начальном этапе, этого бы не произошло.

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