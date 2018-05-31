Ураган в Поволжье: обесточенные районы, сотни сорванных крыш, пострадавшие и жертвы

Стихия разбушевалась в масштабах всего округа — в регионах подсчитывают убытки

Накануне не только Татарстан, но и большая часть Поволжья, а также центральная часть России оказались во власти сильного шторма. Почти в каждом втором регионе ветер, местами до 27 м/с, сорвал кровли со зданий, выкорчевал с корнем деревья, повредил автомобили, обесточил села и районы, оставив десятки тысяч людей без света. К сожалению, не обошлось без пострадавших и жертв. Госпитализированы москвичи, нижегородцы и татарстанцы, причем в нашей республике одна из женщин получила несовместимые с жизнью травмы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Испорченный праздник, сорванные крыши и погибшая в Муслюмово

Ураган с сильным ливнем обрушился на Татарстан во второй половине дня в среду. Как итог: были обесточены 70 населенных пунктов и 40 социально-значимых объектов, 21 тысяча людей остались без света, повалено 36 деревьев, поврежден 21 автомобиль. Последствия шторма устраняют 536 человек и 148 единиц техники. В целях безопасности пришлось отменить торжества по случаю завоевания Кубка Гагарина на площади Тысячелетия.

Серьезные повреждения получили здания театра им. Тинчурина, Академии тенниса, торгового центра в Казани — всего 16 сорванных кровель по всей республике. В Муслюмово куском крыши с магазина травмировало продавца. Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась в больнице. У 35-летней женщины осталось двое детей. Кроме того, травмы получили и были госпитализированы еще два жителя Зеленодольска и женщина из Мензелинска.

В Муслюмово куском крыши с магазина травмировало продавца. Пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась в больнице. Фото tatar-inform.ru

Разрушения в Нефтекамске и 9 тысяч домов без света в Ижевске

Сразу из Татарстана стихия пожаловала в соседний Башкортостан. Здесь первыми пострадали западные районы республики. Здесь также порывами ветра валило деревья, срывало крыши домов. Так, в 19.40 пришло сообщение, что в Нефтекамске ураган снес крышу автосервиса «Первый километр» на площади 720 квадратных метров. Упавшей кровлей повредило два автомобиля. Ближе к 20.00 стало известно о еще одном разрушении — крыши лишился гипермаркет «Отделка». Обломками кровли также досталось автомобилю. Пострадавших нет.

Непогода не обошла стороной и Удмуртию, где вечером 30 мая в республике остались без электричества более 9 тысяч домов и 71 социальный объект. Все они обеспечены резервными источниками электроснабжения, ситуация под контролем, сообщил в своем аккаунте в Twitter глава региона Александр Бречалов. Последствия стихии устраняют 102 бригады и более 90 единиц техники. Единая диспетчерская дежурная служба Ижевска приняла 14 обращений от граждан об упавших в разных районах деревьях. К 22.00 энергетики и коммунальщики отработали 9 заявок, еще 5 — в работе. Поваленные насаждения обесточили несколько микрорайонов столицы Удмуртии. По состоянию на 22.30 электричество возобновили повсеместно, кроме поселка Пазелы — здесь восстановительные работы продолжались.

Последствия стихии в Удмуртии устраняют 102 бригады и более 90 единиц техники. Фото utv.ru



В Йошкар-Оле ветром разворотило рынок, а в Ульяновске сдуло киоск

В Татарстан шторм, судя по всему, пришел из Марий Эл. Стихия разразилась здесь сразу после полудня. Порывы ветра в Йошкар-Оле достигали 22 метров в секунду, в городе повалило десятки деревьев. Они повредили автомобили и оборвали троллейбусные провода. На центральном рынке рухнувшее дерево чудом не придавило женщину, разрушив только торговые палатки. Также досталось от урагана районам Марий Эл: больше всего — Звениговскому, Медведевскому, Оршанскому, Сернурскому и Советскому. Аварийным бригадам пришлось чинить поврежденные линии электропередач.

В Ульяновске сильным ветром сломало порядка 30 деревьев, повредило два участка газопровода низкого давления и четыре автомобиля. В городской администрации провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, ввели режим повышенной готовности для всех коммунальных служб. Бригады рабочих приступили к распилке сломанных деревьев, упавших на провода, трубопроводы, дороги и тротуары. В Засвияжье порывом ветра перевернуло небольшой ларек. Киоск задел стоявший поблизости автомобиль, к счастью, никто не пострадал. Непогодой воспользовались местные таксисты, взвинтив цены более, чем в два раза. Уехать на общественном транспорте также было крайне сложно — маршрутки ходили переполненными и не всегда останавливались. В городе образовались пробки.

В Ульяновске сильным ветром сломало порядка 30 деревьев. Фото misanec.ru



Башни нижегородского кремля и школа в Чувашии остались без крыши

В Нижнем Новгороде ураганом повредило кровлю трех башен кремля и еще около километра крыши над стенами крепости. Шторм ударил около 12.30, порывы ветра достигали 27 м/c. Также на территории кремля было повалено около 40 деревьев. В целях безопасности посетителей вход на территорию ограничили до утра. Деревья повалило по всему городу, на некоторых участках дорог движение парализовало. Так, Нижневолжскую набережную перегородил рухнувший из-за сильного ветра забор. Остановилось движение трамваев по городскому кольцу из-за обрыва проводов. Работу канатной дороги временно приостановили. Из-за работ по ликвидации последствий урагана электрички прибывали с опозданием. Очевидцы сообщают, что по городу разметало веранды кафе, рекламные щиты, металлические заборы.

Примерно в то же время гроза с сильным ветром обрушилась на Чувашию. В местном МЧС сообщили более чем о 30 поваленных деревьях. Жители 11 районов жаловались на сорванные со зданий крыши и перебои со светом. Без электричества в Чувашии остались населенные пункты в Козловском, Красночетайском, Урмарском и Шемуршинском районах. К двум часам дня аварийным бригадам удалось восстановить электроснабжение в двух районах. В деревне Большое Яниково сильным ветром повредило здание школы, сорвав часть кровли. К ликвидации последствий прохождения циклона привлекли 85 человек, 35 единиц техники.

В Нижнем Новгороде ураганом повредило кровлю трех башен кремля и еще около километра крыши над стенами крепости. Фото niann.ru

Это далеко не полный перечень бед, причиной которых стал шторм, пришедший в Поволжье из Центральной России. Во многих регионах восстановительные работы еще продолжаются, а ущерб еще предстоит оценить. Причем в ближайшие дни синоптики вновь прогнозируют ухудшение погоды.