Верховный суд признал незаконным списание ошибочно зачисленных средств со счета клиента банком
Верховный суд России признал незаконным списание банком со счета клиента средств, ошибочно зачисленных, согласно определению суда. Об этом пишет РИА «Новости».
Дело касалось ситуации, произошедшей в 2022 году, когда на счет Тамары Шкулевой поступило 783 тысячи евро в результате операций по погашению номинальной стоимости облигаций. «ЮниКредит Банк», сославшись на ошибочное зачисление, впоследствии без согласия Шкулевой списал всю сумму. После отказа банка в возврате средств женщина обратилась в суд.
Первоначально ее иск не был удовлетворен, однако Шкулева подала жалобу в Верховный суд, который встал на ее сторону.
— Нельзя признать правомерной квалификацию денежных средств, поступивших на счет Шкулевой Т. К., в соответствии с договором как ошибочно зачисленных с учетом того, что их зачисление было осуществлено банком в счет выплаты купонного дохода в даты погашения соответствующих облигаций, — говорится в решении суда.
Данное решение ВС РФ создает важный прецедент, защищающий права потребителей в банковской сфере.
«ЮниКредит Банк», работающий в России с 1989 года и принадлежащий группе UniCredit, является одним из крупнейших российских банков с иностранным участием.
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