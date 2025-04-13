Верховный суд признал незаконным списание ошибочно зачисленных средств со счета клиента банком

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Верховный суд России признал незаконным списание банком со счета клиента средств, ошибочно зачисленных, согласно определению суда. Об этом пишет РИА «Новости».

Дело касалось ситуации, произошедшей в 2022 году, когда на счет Тамары Шкулевой поступило 783 тысячи евро в результате операций по погашению номинальной стоимости облигаций. «ЮниКредит Банк», сославшись на ошибочное зачисление, впоследствии без согласия Шкулевой списал всю сумму. После отказа банка в возврате средств женщина обратилась в суд.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Первоначально ее иск не был удовлетворен, однако Шкулева подала жалобу в Верховный суд, который встал на ее сторону.

— Нельзя признать правомерной квалификацию денежных средств, поступивших на счет Шкулевой Т. К., в соответствии с договором как ошибочно зачисленных с учетом того, что их зачисление было осуществлено банком в счет выплаты купонного дохода в даты погашения соответствующих облигаций, — говорится в решении суда.

Данное решение ВС РФ создает важный прецедент, защищающий права потребителей в банковской сфере.

«ЮниКредит Банк», работающий в России с 1989 года и принадлежащий группе UniCredit, является одним из крупнейших российских банков с иностранным участием.

Рената Валеева