Сегодня в Татарстане дождь и до +10 градусов

Утром на отдельных участках возможна гололедица

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшой дождь и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный 8—13 м/с, местами с порывами 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +1 градуса, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Днем в Татарстане ожидается от +5 до +10 градусов, в Казани — от +5 до +7 градусов.

Галия Гарифуллина