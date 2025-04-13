Друг Паши Техника осудил граффити на стене Цоя, назвав это вандализмом

Фото: Динар Фатыхов

Лука Сафронов-Затравкин, друг скончавшегося рэпера Паши Техника (Павла Ивлева), выразил свое негативное отношение к граффити, посвященному музыканту и нанесенному на стену Цоя на Арбате в Москве. Он подчеркнул, что память о Технике следует чтить другими, более уважительными способами, а не путем вандализма.

На стене Цоя, культовом месте для поклонников легендарного рок-музыканта, появилась надпись «Техник», нанесенная поверх других граффити, посвященных Виктору Цою.

— Цой и Техник близки в плане народной любви. Но Цой оставил после себя огромное культурное наследие. Нельзя сравнивать такие разные культурные пласты. Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали. Надо его вспоминать разными способами, но не вандализмом, — заявил Сафронов-Затравкин РИА «Новости».

По мнению друга рэпера, память о Паше Технике в большей степени останется в его комментариях, интервью и добрых высказываниях. Он также призвал поминать усопшего по православным канонам: молиться за него и поддерживать его родных.

— Не думаю, что правильно рисовать на стенах. Надо поминать по православным канонам: помолиться за него, поддержать родных, которым нужна помощь, — добавил он.

Церемония прощания с Пашей Техником прошла 11 апреля в церкви Петра и Павла в Лефортово, после чего он был похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Рената Валеева