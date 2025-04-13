В Таджикистане зафиксировано второе за сутки землетрясение

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о втором за сегодняшний день землетрясении на территории Таджикистана. Подземные толчки магнитудой 4,2 произошли в 12.14 по местному времени (10.14 мск), пишет «Интерфакс».

Эпицентр землетрясения располагался в 40 км к востоку от райцентра Рашт и в 179 км к востоку от столицы страны, города Душанбе.

По данным Центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана, магнитуда землетрясения составила 4,3. В Ташкенте и других регионах Узбекистана толчки не ощущались.

Это уже второе землетрясение, зафиксированное в Таджикистане за последние сутки. Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 5,8, произошедшем в 09.24 по местному времени. Эпицентр первого землетрясения, по данным USGS, находился в 25 км к востоку от населенного пункта Рашт на глубине 12,6 км. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду утреннего толчка в 5,9.

По предварительным данным, первое землетрясение ощущалось и на территории соседнего Узбекистана, где в Ташкенте были зафиксированы подземные толчки силой 2 балла.



Рената Валеева