«Рубиновец» Альберт Файзуллин: «У Виктора Колотова было прозвище Тощий»

Ветеран казанского футбола — о советском прошлом родной команды

Фото: Динар Фатыхов

14 апреля исполняется 80 лет ветерану казанского футбольного клуба «Рубин» Альберту Файзуллину. Всю свою карьеру он провел в Казани, выступая за команды «Стрела» и «Искра» (прежнее название «Рубина»). Начинал левым нападающим, а закончил центральным защитником. Его называют первым в истории клуба игроком, сумевшим закрыть всю левую бровку. За казанскую команду Файзуллин отыграл 239 матчей, получил звание мастера спорта, а в 1975-м провел все игры без замен. В общей сложности спортсмен 12 лет защищал цвета «Рубина», покидая его лишь на время, работая учителем физкультуры в средней школе. Подробнее о тех годах жизни юбиляр рассказал в интервью «Реальному времени».

«Я в футбол играл только на дворовом уровне»

— Альберт Салимович, вы начинали играть в футбол в «Стреле», которая запомнилась Сергеем Агафоновым, Рубином Равиловым, выступавшими за клуб в конце 1990-х. Но, выясняется, что футбол у вас в спортклубе появился даже раньше, чем регби.

— Изначально я занимался легкой атлетикой, что сейчас будет удивительно, потому что детей привыкли с раннего возраста отдавать в футбол. А в сам футбол я играл только на дворовом уровне, не более. Но затем мы переехали ближе к району, который носит название «Красные ворота», где и располагается стадион «Стрела», и я за компанию начал заниматься футболом в возрасте 16 лет. Кстати, изначально «Стрела» носила название «Химик», а первым наставником был Константин Мартьянов.



— Фамилия Мартьянова сразу напоминает о легендарных игроках «Ракеты» по хоккею с мячом — братьях-близнецах Александре и Юрии.

— Нет-нет, они просто однофамильцы. Наш Константин Степанович родом из столицы Белоруссии — Минска. Приехав сюда, успел поиграть за «Искру», как ранее назывался «Рубин», а закончив карьеру, начал тренировать в спортклубе «Стрела». И уже в год моего дебюта во взрослой команде мы участвовали в финале первенства РСФСР 1963 года среди производственных коллективов в Белой Калитве Ростовской области. В первенстве среди КФК, коллективов физкультуры, принимали участие только заводские команды, к примеру, я работал модельщиком на заводе, окончив необходимые курсы еще во время обучения в средней школе. В зимнее межсезонье к нам на тренировку пришел Николай Сентябрев и пригласил в «Искру», которую только через год переименовали в «Рубин». Я даже не рассчитывал на это, хотя ходил на игры команды мастеров, болел за коллег, а потом стал их одноклубником — на долгие 11 лет!



Ходил на игры команды мастеров, болел за коллег, а потом стал их одноклубником — на долгие 11 лет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Любопытно, что в «Стреле» вашим партнером по команде оказался Виктор Кислов, который был старше вас на целых 20 лет.

— Кислов был вторым вратарем, замещая основного — Равиля Галимова, он тоже, кстати, однофамилец, а не родственник куда более известного голкипера «Рубина» Ильяса Галимова, который потом уезжал играть за ленинградский «Зенит».

«Бикбов решил продолжить учебу, хотя Сентябрев не хотел его отпускать из команды»

— Благодаря вам можно будет вспомнить легендарных футболистов «Рубина» с момента его переименования. Начнем с Дамира Бикбова и Александра Корченова.

— Что касается Дамира Бикбова, то это мой друг и товарищ по «Стреле», мы с ним ровесники, родившиеся в год Победы. Правда, он на полгода позже, в сентябре 1945-го. Он жил на Краснококшайской, я на Луговой, то есть те самые соседи, с кем я играл в дворовый футбол. Учились в одной школе, дружили, затем он в 1969 году попал в наш «Рубин». Он был фанатом футбола и знаний. Очень умный, начитанный, что проявлялось на сборах, куда он приехал с книгами. Сыграв два года за «Рубин», Дамир решил продолжить учебу, хотя Сентябрев очень не хотел его отпускать из команды. Тем не менее уход был оправданным, уже в российские времена Бикбов стал министром экономики, затем руководил «Татфондбанком», к сожалению, рано ушел из жизни.

Сашка Корченов ушел из жизни в 1979-м, будучи в салоне самолета погибшего «Пахтакора». Я слышал, что он не хотел лететь на ту игру в Минск, поскольку приболел, но, видимо, судьба... У нас-то он поиграл немного, затем переходил последовательно в Чебоксары, Нальчик и осел в «Пахтакоре», где стал капитаном команды. Помню его, конечно. Кучерявый такой, интеллигентный в общении. Сейчас мы, ветераны «Рубина», собираясь на своеобразный день памяти, начинаем обход с его могилы на Арском кладбище, затем переходим к могиле Николая Ивановича, к другим нашим партнерам.



Сейчас мы, ветераны «Рубина», собираемся на своеобразный день памяти. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Раз уж заговорили о Победе, хотел напомнить о Насыхе Абдулхакове, который воевал в Великую Отечественную войну разведчиком.

— Да, помню его, небольшого росточка, очень строгий на футбольном поле. Крайне не любил мат, сразу красную карточку показывал. Когда я уже закончил с «Рубином», он, помнится, работал у нас в «Стреле» тренером. Вот там-то оказалось, что он строгий на поле, а в жизни достаточно юморной дядечка. Тогда же много фронтовиков было. Мой отец Салим Файзуллин воевал в Финскую, где получил ранение. Кстати, после войны он был вашим коллегой, работал главным редактором заводской газеты «Ленинче» («Ленинец») на пороховом заводе. Но из-за ранения рано ушел из жизни, в 1948 году. Ему было только 28 лет, а мне исполнилось три года, поэтому растить меня маме пришлось одной. Было семейство футболистов Зигельбойм — братья Анатолий и Евгений, который потом стал известным судьей. Так у них отец — Янкель Зигельбойм воевал еще в Первую мировую.

— В составе команды было сразу несколько спортсменов, совмещавших футбол с хоккеем, играя за «Крылья Советов», затем также переименованные в «Искру». Это Леонид Дардымов, Владимир Зайцев, Анатолий Кашурин, Николай Марков, Анатолий Фомин. Вас не тянуло совмещать?

— Я отказался от этой идеи, еще играя за «Стрелу». Попробовал себя на хоккейной площадке. Но что-то у меня не получилось, я и отказался от этой затеи. А Фомин, если я не ошибаюсь, еще и в гандбол играл, защищая ворота команды «Луч», которая потом стала известна как СК им. Воровского.

Файзуллин с ветеранами футбола Татарстана (второй справа в первом ряду). предоставлено федерацией футбола РТ

«Я перемещался по позиции по мере необходимости для команды»

— А вы какую позицию занимали на поле?

— Николай Иванович пригласил меня на роль левого нападающего, а потом я перемещался по мере необходимости для команды. Был левым полузащитником, затем левым защитником, а в последний мой год выступлений за «Рубин» тренер Борис Батанов (тесть хоккеиста Игоря Ларионова) поставил меня в интересах команды на позицию центрального защитника с задачами персональной опеки центрфорвардов соперника. Кто только не был среди них: и Анатолий Банишевский из «Нефтчи», и Виталий Раздаев из кемеровского «Кузбасса», и Анатолий Ионкин из алма-атинского «Кайрата». Ионкин тогда так намучился от моей опеки, что пригрозил: «Ну, погоди, молодой». Очень удивившись потом, что я на пять лет старше его. Еще держал Николая Пензина, который ранее был моим партнером по «Рубину», а в том сезоне играл за запорожский «Металлург» (Пензин, переехав в Запорожье, стал партнером по команде Александра Томаха-младшего, в будущем легендарного тренера запорожцев, а на тот момент известного еще и как сын Александра Томаха-старшего, бывшего партнера Константина Мартьянова по минскому ОДО, — прим. авт.).



— Кстати, а как в «Рубине» решали вопросы с армией?

— Служить уходили, как еще. Моего партнера Володю Зайцева забирали, Владимир Савельев уходил в «Крылья Советов» из Куйбышева, а там базировался военный округ, и руководство команды имело возможность оформлять годы игры за команду как армейскую службу. Дамир Бикбов оказался в Читинской области, где его заметили тренеры команды из Улан-Удэ, наш ветеран Николай Марков служил в далеком Петрозаводске.

Служить уходили, как еще. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Да, играл за местный ОДО (Окружной дом офицеров) и был единственным из татарстанцев, кто принимал участие в Первой летней Спартакиаде СССР, защищая честь Карело-Финской ССР, которую вскоре Хрущев переформировал в автономную область. Ваш наставник Николай Сентябрев — легенда тренерского цеха «Рубина», про которого в основном восторженные воспоминания, хотя есть и упреки, что он не рассмотрел способности Геннадия Еврюжихина.



— Скорее всего, так оно и было. Я помню, что Еврюжихин приходил на наши тренировки, он такой скоростной, живчик, но, видимо, не глянулся Николаю Ивановичу. Так и у Корченова не пошла игра под руководством Сентябрева. Но зато сам Еврюжихин не потерялся в футболе, тоже, кстати, через армейскую службу перешел в ленинградское «Динамо», поднялся до «Динамо» Москвы, сборной страны, став одним из двух воспитанников татарстанского футбола — призеров чемпионата Европы и Олимпиады 1972 года. На его счету серебро на чемпионате Европы плюс олимпийская бронза, как и у другого татарстанца Виктора Колотова.

У Колотова было прозвище Тощий, и правда, когда он появился на просмотре, то не впечатлил Сентябрева, который думал, что более атлетичные оппоненты его просто «съедят», что называется. Но в итоге Витька всех «схарчил», став капитаном киевского «Динамо» и сборной СССР. Помню, как он приезжал в Казань в год, когда «Рубин» тренировал Павел Садырин, а Камиль Исхаков планировал доверить команду на следующий сезон Колотову. Тот загорелся этой идеей, планируя взять с собой в тренерском штабе Владимира Мунтяна, не знаю, помните такого?

Среди воспитанников Файзуллина Сергей Харламов, Юрий Уткульбаев, Артем Исмагилов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В Киеве мы сходили на кладбище к Колотову, помянули»

— Не помню, но есть анекдот: что надо сделать, чтобы «Арарат» стал чемпионом? Нужны Мунтян, Поркуян и девять армян.



— Точно-точно (смеется). Уже в 2009 году, когда «Рубин» в дебютном сезоне Лиги чемпионов попал в одну группу с киевским «Динамо», руководство казанского клуба организовало для ветеранов поездку в столицу Украины, и мы сходили на кладбище к Вите, помянули. А на его могиле лежали бутсы от Владимира Мунтяна. Ну и спасибо уже нашему футбольному руководству, которое совместно с зеленодольской мэрией уже 23 года подряд проводит мемориал Виктора Колотова.

Кстати, в киевском «Динамо» по стопам Колотова поиграл сын Володи Савельева — Игорь Савельев, который затем долго выступал за «Черноморец» и так и остался там жить. Недавно приезжал к отцу, Володе, я слышал, предлагали подумать о тренерской работе в «Рубине», но пока он не решился на возвращение.

— Вернемся на несколько лет назад, нельзя обойти стороной дебют в «Рубине» 1966 года Мурада Задикашвили.

— Задикашвили из Кутаиси, но приехал к нам через новороссийский «Цемент». Мурад поначалу вел себя скромно, совсем не как будущий «Шопен» казанского футбола, а затем через дубль перешел в основную команду, освоился — и как заиграл, со временем возглавив список главных бомбардиров «Рубина». Кстати, его привез в Казань начальник команды Петр Ступаков, сам он был из Москвы.

— В 1973 году с приходом в «Рубин» нового тренера, москвича Валерия Калугина, вы покинули клуб. В чем не сработались?

— Не получилось, так бывает. Я вообще решил завершать игровую карьеру в возрасте 28 лет и, будучи по образованию учителем физкультуры, пошел работать в среднюю школу. Кстати, у меня пусть и не на футболе, а на уроках физкультуры занимались такие известные в будущем футболисты, как Юрий Уткульбаев, Сергей Харламов, из молодых — Артем Исмагилов.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«На момент ухода из «Рубина» форму не терял, играя за «Вымпел» на первенство Казани»

— Вы же наверняка сильно потеряли в зарплате.

— Да что мы тогда получали? 140—160 рублей зарплата плюс премиальные, но там сумма зависела от зрительских сборов на матч. Плюс 2,50 на питание. И все это за то, что годами семью почти не видели. Разве что любимым делом занимались. Кстати, на момент ухода из «Рубина» я футбольную форму не терял, играя за «Вымпел» на первенство Казани. А когда перед вторым кругом Калугина сняли и тренером стал Юрий Марков, то они вернули меня в команду, и сразу же в основной состав. Так поиграл у Маркова, Батанова, причем без замен, а на 1976 год Калугин вернулся, и тут я уже решил заканчивать, оставляя футбол только как хобби, играя за «Тасму» и «Стрелу».

Калугин же привез в команду сразу несколько «своих» футболистов, одного из которых болельщики «Рубина» должны хорошо знать, потому что это легендарный Александр Иванов, который в этом году также отметит свое 80-летие.

— Александр Евгеньевич, как выяснилось, обладатель золотых рук в буквальном смысле. Раньше он ими мяч ловил, а с годами обнаружил в себе талант народного целителя и костоправа.

— Мы обсуждали эту тему с партнерами по команде, и никто даже предположить не мог в Саше таких талантов. Может, с годами это обнаружилось, но руки у него на своем месте, он и мне массировал проблемные части организма. Вы правы, он и сейчас продолжает заниматься этим целительством.



— Раз уж мы заговорили о вратарях, то давайте попробуем вспомнить еще двоих. Первый — это Ильгиз Ибатуллин по прозвищу Гизя.

— Его я помню смутно, кучерявый такой. По-моему, его даже Николай Иванович Сентябрев в «Рубин» привлекал, но он там не заиграл и потом пропал из нашего круга общения.

ФК «Стрела» (игрок слева в борьбе за мяч), в котором воспитывался Файзуллин, спустя годы снова в лидерах футбола Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Самое главное, что у нас с женой трое детей, пятеро внуков»

— Ибатуллин со временем стал профессором медицины, одним из пионеров казанской школы клинической анатомии. Еще в Зеленодольске, откуда он родом, его партнером по футбольной и хоккейной командам был Геннадий Тишкин, который со скамейки запасных «Рубина» пересел на скамью подсудимых за давнее убийство.

— Тишкина я запомнил как молчуна, себе на уме. Психологически чувствовалось, что он злой по характеру, но эта злость в нем внутри кипела, наружу не выплескивалась, пока не произошло это убийство. Мне легче говорить о тех, кто был в основе, с кем так или иначе общались на поле и вне его. Тот же Виктор Антихович, хотя мы с ним играли всего лишь год, когда он пришел в «Рубин» из Йошкар-Олы, но он по позиции играл центрального полузащитника, чуть впереди меня, мы общались. Я его тогда запомнил как худенького, не скажу, что костлявого, скорее костистого, и когда он снова пришел в «Рубин» теперь уже на должность главного тренера, то я его не сразу узнал. Виделись мы в последний раз, когда Антихович приехал на поминки Сентябрева, хотя ему уже и ходить было тяжело, с клюшкой, мучился с тазобедренным суставом, а вскоре ушел из жизни.

— Вспоминаются еще два голкипера — Алексей Семенов, легенда «Рубина», и его партнер по «Днепру» Анатолий Мильченко, легенда криминального мира.

— Нам Леша ничего о таком партнере по команде не рассказывал, в целом я запомнил его немногословным, скромным парнем. Хотя из «Днепра» он приехал, играя под руководством великого Валерия Лобановского, который на тот момент начинал свою тренерскую карьеру. Семенова я бы обязательно упомянул в том плане, что он 49 лет своей жизни отдал «Рубину», играя в воротах, затем работая в тренерском штабе, в том числе и главным тренером в 1984 году. Кстати, в 2008 году, когда казанская команда выиграла свое первое золото чемпионата России, нам четверым, Владимиру Гаврилову, Валентину Марамыгину, Николаю Маркову и мне, были вручены памятные медали «За верность «Рубину».

— Когда я вам звонил, вы ответили, что пока заняты на тренировке.

— Мы с женой ходим в фитнес-клуб на групповые упражнения, которые развивают гибкость, растяжку, наверное, вы слышали про пилатес. Плюс плаваем в бассейне, затем сауна, хаммам — все это позволяет поддерживать в здоровом теле здоровый дух.

— Великолепное времяпровождение, что позволяет участвовать в городских конкурсах.

— Вы имеете в виду городской конкурс «Учитель года»? Да, было такое дело, когда в конце прошлого года каждый из семи казанских районов выдвигал своего участника, и я оказался единственным мужчиной среди шести представительниц прекрасного пола. Я же до сих пор преподаю физическую культуру в гимназии имени Мурысина Московского района. На своей презентации рассказал, что катаюсь на лыжах и коньках, потом все, что уже перечислил, люблю путешествовать, копаться в саду, у меня был выращен помидор весом 900 граммов. Обязательно участвуем во всех мероприятиях, проводимых футбольным клубом «Рубин». Но, самое главное, что у нас с женой трое детей, пятеро внуков!

20 апреля, в матче за Суперкубок федерации футбола Татарстана на казанском стадионе «Электрон» сыграют «Стрела» и «Алабуга» из Елабуги. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нынешний год богат на юбилеи легендарных, знаковых футболистов «Рубина». Помимо 80-летия Альберта Файзуллина, осенью такую же дату будет отмечать его ровесник Александр Иванов. Впереди 60-летие Ильгиза Фахриева, сделавшего яркую карьеру после спорта. Такую же дату мог отпраздновать «рубиновский» голкипер Андрей Пшеничников, доказавший, что из профессионального футбола могут выйти прекрасные руководители (он стал руководителем строительной компании, построившей уникальные объекты в Казани, например Дворец земледельцев), но он скончался во время пробежки. 40 лет исполнилось бы и Ленару Гильмуллину, погибшему в автокатастрофе.

50-летние представители тренерского штаба среднего возраста — Айрат Гайнуллин и Айдар Яруллин, как и Сергей Козко. На весну пришлось много юбилеев и круглых дат казанских футболистов. 40 лет и Александру Бухарову, интервью с которым читатели «Реального времени» смогут прочесть в ближайшее время.

