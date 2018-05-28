Уголовный тандем: как следователь и адвокат «спасали» казанца от тюрьмы за 300 тысяч рублей

По версии следствия, полицейский и защитник обещали помочь уйти от уголовного преследования бизнесмену, но сами пошли под суд

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани стартовал судебный процесс по делу о взятке в 300 тысяч рублей. В попытке получить эту сумму с казанского предпринимателя обвиняют бывшего следователя отдела полиции «Гвардейский» Марата Усманова, а в посредничестве — адвоката Шамиля Хаялетдинова. «Реальное время» выяснило подробности дела.

300 тысяч, чтобы уйти от уголовного преследования

Казанский бизнесмен Александр Ш. поделился с «Реальным временем», как легко сменить статус свидетеля на статус обвиняемого, если имеешь дело с нечистыми на руку правоохранителями. Он уверяет, что попал под прессинг со стороны силовика-взяточника и его подельника-адвоката. Впрочем, пока этим людям лишь предъявлены обвинения.

Александр работает в сфере продуктового ретейла, занимается оптовыми поставками молочной и другой пищевой продукции. Является совладельцем фирмы «Джунимилк». В отношении гендиректора этой компании в сентябре прошлого года следователь отдела полиции «Гвардейский» Марат Усманов возбудил уголовное дело по факту хищения сливочного масла на 10 млн рублей с лишним. В офисе «Джунимилка» полиция провела обыски, изъяла документы, сервер, компьютеры, чем полностью парализовала работу компании.

Следователь отдела полиции «Гвардейский» Марат Усманов возбудил уголовное дело по факту хищения сливочного масла на 10 млн рублей с лишним. Фото Максима Платонова



Соучредителю, а ныне потерпевшему, по его словам, ничего не оставалось, кроме как ехать к следователю на прием: разбираться, какое отношение «Джунимилк» имеет к данному уголовному делу. По версии бизнесмена, в разговоре Усманов поинтересовался: есть ли у предпринимателя адвокат, и настоятельно рекомендовал ему юриста Шамиля Хаялетдинова, с которым у него якобы есть общий язык.



Поначалу Хаялетдинов представлял интересы Александра как свидетеля по делу, рассказывает предприниматель. Но 7 ноября 2017 года Усманов вызвал свидетеля на очную ставку, где сообщил, что будет допрашивать его в качестве подозреваемого. Почему статус предпринимателя поменялся, пояснять не стал. Не представил и постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела. Адвокат на вопросы теперь уже подозреваемого ничего внятного ответить не мог. А Усманов, как выяснило следствие, даже угрожал вызвать на допрос мать соучредителя, якобы с ее почты был отправлен запрос покупателю масла.

В Следкоме считают, что оснований для смены статуса этого фигуранта у коллеги-полицейского не было.

Жаловался на недостаток денег

Александр рассказал, что вскоре Хаялетдинов (на фото) сообщил: может избавить его маму от допроса, а самого бизнесмена от уголовного преследования. Для решения вопроса адвокат запросил 300 тысяч рублей — в дальнейшем, по версии следствия, он собирался разделить эту сумму с Усмановым. Деньги нужно было привезти на очередной допрос. Не сумев быстро достать нужную сумму, предприниматель, по его словам, еще не раз получал угрозы оказаться под стражей в качестве подозреваемого по делу.

По версии обвинения, 7 февраля 2018 года потерпевший передал деньги адвокату — 50 тысяч рублей до допроса, 250 тысяч после него — в автомобиле. Но не успел защитник выйти из машины, как его взяли с поличным сотрудники ФСБ. Как утверждают источники «Реального времени», на следствии адвокат вину в посредничестве взяточничеству признал полностью и раскаялся. А вот экс-следователь, уволенный из полиции после задержания, настаивал на своей непричастности.

С 2015 года Марат Усманов работал старшим следователем отдела по расследованию преступлений в ОП «Гвардейский». По версии бывшего следователя, это Хаялетдинов обманул своего подзащитного, попросив у него деньги. Как стало известно «Реальному времени», на следствии Усманов пояснял, что знает этого адвоката с 2017 года и что почти при каждом разговоре тот жаловался на нехватку клиентов и денег. Юрист, по его словам, оставлял ему свои визитки и просил предлагать тем, кто нуждается в помощи. Дескать, вскоре у Усманова как раз появилось дело, где фигурировал ныне потерпевший бизнесмен, которому он и предложил услуги этого адвоката.

«Вопросы преждевременны»

Марата Усманова и Шамиля Хаялетдинова арестовали по обвинению в покушении на взятку в размере 300 тысяч рублей еще в феврале этого года. На данный момент Усманов остается в СИЗО, а Хаялетдинов — под домашним арестом, у обоих срок меры пресечения истекает 7 июня.

Сегодня в Советский суд на предварительные слушания по делу пришел родственник 32-летнего экс-следователя. Кем именно он приходится обвиняемому, мужчина не пояснил. Защитник Усманова также был немногословен: «Без комментариев. Сейчас по существу дело не рассматривается, поэтому вопросы преждевременны», — заявил корреспонденту «Реального времени» адвокат Дамир Латыпов.

Вскоре появился другой обвиняемый — адвокат Шамиль Хаялетдинов, который находится под домашним арестом. Сопровождающего из полиции либо ФСИН рядом с ним не было — он подошел самостоятельно. «Ничего комментировать не буду», — с этими словами он пронесся мимо. К началу процесса конвой доставил и Марата Усманова. Выглядел он неплохо, успел на ходу перекинуться с родственником:

— Ну как ты, все нормально?

— Да, все нормально, — ответил обвиняемый.

К началу процесса конвой доставил и Марата Усманова. Фото Юлии Косолапкиной

Прессу в зал суда не пустили — как и все предварительные слушания, заседание прошло в закрытом режиме. Уже после заседания потерпевший прокомментировал «Реальному времени» свою позицию:



— После очередной очной ставки мне просто сказали: «Теперь ты подозреваемый», при этом никаких процессуальных действий не было, ничего, и начался прессинг. Следователь мне это никак не объяснял, адвокат тоже ничего не подсказывал. Квалифицированной помощи никакой не было. Если бы был нормальный адвокат, то он сразу бы указал на это, решил вопрос. Как только мне сказали о деньгах, я сразу обратился в органы, — признается Александр. От передачи денег он не отказывался, но максимально, с его слов, оттягивал момент. Александр подтверждает, что адвоката Шамиля Хаялетдинова ему посоветовал в первый же день знакомства следователь Усманов.

Основное разбирательство по делу назначено на 5 июня.



Отметим, что в 2013 году в Татарстане уже судили тандем по схожему делу со взяткой в 300 тысяч рублей. Эту сумму, как установил Вахитовский райсуд Казани, адвокат Лариса Аброськина и следователь ОП «Вишневский» Раиль Багаветдинов предлагали подозреваемому в краже передать судье — якобы за мягкий приговор. Действия обоих суд расценил как покушение на мошенничество, наказав сроками в 2 и 2,5 года лишения свободы.

