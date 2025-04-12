Экономист Джеффри Сакс: переговоры РФ и США идут в сторону снятия санкций
Переговорный процесс между Россией и США развивается в направлении возможного снятия американских санкций, заявил экономист Джеффри Сакс.
По его словам, диалог между сторонами демонстрирует тенденцию к обсуждению шагов, которые могут привести к отмене ограничительных мер. Детали переговоров и конкретные условия снятия санкций пока не уточняются.
Джеффри Сакс известен как эксперт в области экономики и международных отношений. Его комментарий основан на анализе текущей динамики взаимодействия между РФ и США.
Напомним, что также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности нового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после встречи российского лидера со спецпосланником.
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