В России за сутки потушено 55 лесных пожаров, продолжается борьба с 59 очагами

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в России было ликвидировано 55 лесных пожаров в 13 регионах страны. В настоящее время ведутся работы по тушению 59 лесных пожаров в 10 регионах. В борьбе с огнем задействовано 1 801 человек, 320 единиц техники и 5 воздушных судов.

Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 13 воздушных судов.

В связи со сложной обстановкой режим чрезвычайной ситуации введен в 2 регионах. Особый противопожарный режим действует в 27 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 68 регионах России.

По данным МЧС, с начала года 73,3% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента их обнаружения, что свидетельствует об оперативной работе служб по тушению.

Рената Валеева