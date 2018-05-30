«Мы будем ходить на все слушания»: жители поселков Казани продолжают искать правды у разработчиков генплана

Горожан интересовала судьба Адмиралтейского пруда, зоны «430» в Борисоглебском и леса в Нагорном

Фото: Максим Платонов

В Казани прошел первый день публичных слушаний по новому генплану Казани. Вечерняя встреча в школе №70 собрала чуть меньше заинтересованных, чем утром, — 235 зарегистрированных участников. Среди них оказалось немало жителей поселков, которым обитатели микрорайона не хотели давать много времени на вопросы. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Некоторые лица уже знакомые…»

В отличие от самых первых публичных слушаний, которые прошли накануне утром в Молодежном центре имени Гайдара в Соцгороде, здесь не было активистов в заранее приготовленных футболках с надписями «Мы — не зеленая зона!» Стулья приставлять тоже пришлось, но не так много. Модератор встречи, заместитель руководителя исполкома Казани Радик Шафигуллин, назвал конкретные цифры — 235 зарегистрированных участников (против 347 утром). «Вижу некоторые лица уже знакомые, были и утром», — начал встречу Шафигуллин и передал слово руководителю группы разработчиков генплана Олегу Григорьеву.

Часовое выступление о функциональных зонах и перспективах развития полный актовый зал выслушал очень внимательно. Во время выступления Григорьев не раз делал акцент на том, что Казань должна стать городом, удобным для людей, что потом ему припоминали жители крупных поселков в черте города.

Первый вопрос поступил от Ирины Кирсановой, живущей на Мало-Московской:

— На улице Речной расположен Адмиралтейский пруд, он находится в неудовлетворительном состоянии. Вода грязная, хотя рядом детский сад, новая жилая застройка. Какие мероприятия предусмотрены в отношении водоема и прилегающей территории? — спросила женщина.

Григорьев пустился в рассуждения о работе по очистке сточных вод, с которой в Казани дела обстоят «очень нездорово». «Сегодня идет слив неочищенных вод, которые загрязняют водоем, в план заложено решение этого вопроса», — пояснил руководитель группы разработчиков генплана. Главный архитектор Казани добавила, что работа над проектом Адмиралтейского пруда идет очень давно.



Часовое выступление о функциональных зонах и перспективах развития полный актовый зал выслушал очень внимательно



— На сегодня мы считаем, что этот уголок был незаслуженно забыт и испорчен нашими же усилиями. Тем не менее сейчас остановлены почти все стоки, там идет реабилитация пруда, вся территория вокруг Зилантова монастыря нами трактуется как городской парк, роскошный будет парк. Он протянется практически от Казанки, в том месте, где очистные сооружения, пройдет под железной дорогой и дойдет до набережной Волги. Мы надеемся, что в ближайшее время приступим к проектированию парка, — ответила Татьяна Прокофьева.

Позже глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов добавил, что в Нижнем Новгороде проходит экспертиза проекта музея с верфью, который должен разместиться на территории парка у Адмиралтейского пруда.

«Это случилось сегодня, мы пытаемся разобраться»

Не заставили себя ждать и вопросы от населения пригорода, где домам угрожает снос из-за новых дорог. Лилию Исхакову из Новой Сосновки волновало, о какой благополучной экологии может идти речь, если многие дома поселка, где она живет, оказались в зоне аварийной посадки самолета. «430-я зона, которая отмечена на генплане, не допускает строительства, а наши дома уже построены, как это может быть?!, — возмущена женщина.

— Смотрите, 430-я зона, на которую все сейчас обратили внимание, — на самом деле, это зона, не допускающая строительства, это не значит, что там что-то ужасное происходит. Вопрос в том, что там недопустимо строительство, — витиевато ответил Олег Григорьев.

— Конкретно по этой зоне — там дома уже построены и зарегистрированы.

— Появилась эта зона в 70-е годы. Она была вам не видна на предыдущем генплане, поскольку не была вот так откровенно выделена в отдельную зону, она существует очень давно. Но часть жилья, которое там построено, оно построено, откровенно говоря, в нарушение тех режимов, которые в этой зоне предусмотрены и затем узаконены через дачную амнистию. Вот это случилось сегодня, сейчас мы пытаемся эту ситуацию купировать, пытаемся разобраться, — сообщил Григорьев.

И добавил, что КАПО заказало «Гипронииавипрому» новую корректировку этой зоны с обоснованными границами. Лилия Исхакова пыталась еще раз пояснить свою позицию, но в зале сразу захлопали, намекая, что ее время вышло.

Татьяна Прокофьева, главный архитектор Казани, отметила, что работа над проектом Адмиралтейского пруда идет очень давно

Кировский — одна из точек роста

В зале, судя по выкрикам с места, собрались в основном жители Кировского района. И если население поселков выступает категорически против сноса своих домов, то кто-то, наоборот, ждет, когда же большая стройка придет к ним.

— Я живу на Герцена, 110. Будут ли нас сносить? Будут ли тут строить новое жилье?— спросила Хания Исламова. Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов ответил, что все зависит от инвесторов, которые могут заниматься строительством жилья, предварительно выкупив участки.

— Значит, еще лет 40 ждать? — полушутя спросила Хания Исламова.

Но, судя по ответам, вряд ли так долго. Сергей Миронов не раз говорил, что Кировский — одна из точек роста города, развитие которой сдерживалось только отсутствием нужных мощностей канализационной насосной станции. Новая КНС как раз сейчас достраивается. Как следствие, со стороны инвесторов уже растет интерес к территориям на Алафузова, Гладилова, Краснокошайской. Об одном из проектов «Реальное время» уже писало. Кроме того, владельцы участков территорий бывшего «Сантехприбора», КВЗ в Адмиралтейской слободе уже ведут переговоры с инвесторами.

Активисты просят не отнимать лес

«Невинные» вопросы от жителей Кировского района о необходимости фонтана в парке или велосипедных дорожках звучали через один с вопросами жителей многочисленных поселков Казани. Гульнара Мингазова из Новой Сосновки попробовала выяснить, когда все-таки проблемные территории получили особый статус, из-за которого существование недвижимости оказывается под вопросом.

— Сначала это регулировалось внутренними документами завода, потом приказом Минпромторга РФ, затем был принят федеральный закон. Сейчас завод переутверждает зоны с участием города, потом зоны также с его участием, с его согласия будут утверждены. Есть надежда, что для части территорий вопрос все-таки решится, удастся поправить, — ответил Григорьев.

Сергей Миронов сообщил, что со стороны инвесторов уже растет интерес к территориям на Алафузова, Гладилова, Краснокошайской

Гульнара Мингазова пояснила, что все существующие схемы должны были быть опубликованы еще в 2017 году, но их нет. Оказалось, из-за того, что «много дырок в правовом поле, есть и дачная амнистия, а теперь имеем то, что имеем», выступил руководитель группы разработчиков генплана.

— Вы очень красиво выступили, какие блага будут для города, но для своего поселка мы не видим, какие конкретно преимущества появятся, — начала после очередного «районного» вопроса Екатерина Мухаметшина из поселка Нагорный. — Мы бы хотели узнать, какие блага будут для нашего поселка, если вы снесете наш лес и люди частично лишатся своих домов?

Как только она вышла к микрофону, в зале развернулись плакаты: «Не отнимайте лес!», «Не убивайте легкие Советского района!». И как только Екатерина Мухаметшина озвучила место жительства, в зале снова начался недовольный гул: «Давайте по Кировскому задавать вопросы, эти у себя, в другое время спрашивайте! Меня интересует мой район».

— На самом деле, ничего сносить не будут. Четырехполосная дорога заложена вдоль леса, в каком году это случится, не могу сказать, тем не менее она там необходима, будут шумозащитные экраны, чтобы свести к минимуму все негативные эффекты, — отвечал Григорьев.

Модератору встречи пришлось в качестве аргумента привести пример, что близость леса никто не гарантирует жителям других частей города при покупке квартиры, а здесь нужно учитывать интересы всей Казани. Активисты остались недовольны и уже во второй части встречи снова через одного задавали вопросы по дорогам и своим участкам. «Мы обещаем, что будем стоять на своем, будем ходить на все слушания. Если вы нас не услышите, найдем экспертов, которые разработают эти варианты», — предупредил напоследок Тимур Саитов из поселка Нагорный.