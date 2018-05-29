«КамГЭС» подрезают крылья: субподрядчики с Казанского авиазавода требуют банкротства

Челнинские строители рассчитывают договориться с «Туполевым» о пересмотре госконтракта на 4,3 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Крупнейшая строительная компания Татарстана «Камгэсэнергострой», выступающая генподрядчиком модернизации Казанского авиационного завода им. Горбунова стоимостью 4,3 млрд рублей, оказалась в полушаге от банкротства. У субподрядчиков лопнуло терпение в ожидании выплаты долгов двухлетней давности, так что «Камгэс» начали наперебой атаковать исками с требованиями банкротства. Самый серьезный иск в 179 млн рублей выкатил московский поставщик оборудования «ННП Лианозовский электромеханический завод». Устоит ли «Камгэс» под натиском «авиационных» кредиторов, зависит от исхода его договоренностей с руководством ПАО «Туполев». Подробнее — в материале «Реального времени».

Смелость должников не берет?

Сегодня в арбитраже возобновится судебный процесс вокруг вероятности введения банкротства ПАО «Камгэсэнергострой», которое из года в год остается бессменным генеральным подрядчиком крупнейших строительных программ в Татарстане и, похоже, что обладает «врожденным иммунитетом» от банкротства. Однако привилегированный статус «Камгэс» не испугал его субподрядчиков, привлеченных в программу конструкции и технического перевооружения Казанского авиационного предприятия им С.П. Горбунова стоимостью 4,3 млрд рублей.

Челнинская компания «Аква-Регион», принадлежащая Евгению Вайнеру, предъявила иск о банкротстве «Камгэс» из-за невыплаты долга по договорам подряда, выполненным в 2015—2017 годах. Заявление «Аква-Регион», работающей на строительном рынке республики около 20 лет, было принято к производству в конце апреля этого года. Так что к завтрашнему дню суд вплотную приблизился к часу X — вводить крайнюю меру финансового оздоровления или дожидаться примирения сторон.

Сегодня в арбитраже возобновится судебный процесс вокруг вероятности введения банкротства ПАО «Камгэсэнергострой». Фото Максима Платонова

«Аква-Регион» недополучил около 10% на стройке КАЗ

До этого представитель «Камгэс» на судебном разбирательстве 23 мая заверила судью в готовности погасить образовавшийся долг перед «Аква-Регионом». «Мы его признаем и намерены выплатить при первой же возможности», — заявила юрист «Камгэс», уточнив, что деньги полностью до сих пор не переведены. «Так почему же не платите? — недоверчиво поинтересовался судья Коновалов. — Ведь исполнительный лист на взыскание был выдан в 2017 году», — заметил он, но не дождался разъяснений от ответчика. Представитель интересов истца «Аква-Регион» Ильдус Расихович подтвердил, что с начала исполнительного производства, открытого в апреле этого года, со счета «Камгэс» было списано всего 163 тысячи рублей. Он сообщил, что основной долг составляет 12,6 млн рублей, а за полтора года просрочки накоплены проценты в 1,7 млн рублей, так что общая сумма требований выросла до 14,3 млн рублей. Впрочем, по меркам «Камгэс» этот долг нельзя считать неподъемным, посчитал он. Тогда же суду был представлен отчет федеральной налоговой службы о финансовых показателях «Камгэс», свидетельствующий об устойчивом положении компании. Именно по этой причине арбитраж объявил перерыв на 5 дней — до 29 мая.

Тем не менее к сегодняшнему решающему заседанию «Камгэс» вновь подходит с прежним размером долга. «За время объявленного перерыва ни рубля снова не переведено, хотя мы рассчитывали на обратное, — сообщил «Реальному времени» адвокат «Аква-регион» Ильдус Расихович (он отказался назвать фамилию). «Если основной долг не будет погашен к моменту начала судебного заседания, мы будем настаивать на введении процедуры банкротства», — заверил он.

Напомним, что в начале 2016 года «Камгэсэнергострой» выиграл госконтракты ОАК на первый этап масштабной реконструкции Казанского авиационного завода стоимостью 4,3 млрд рублей.

— Контракты были подписаны по итогам электронных аукционов и рассчитаны до 2016 года включительно. То есть ряд объектов мы должны сдать уже в этом году, а некоторые сооружения в начале 2017 года, — рассказывал тогда Ильдар Шагитов. В тендере участвовали еще несколько строительных компаний, но по условиям электронных торгов участники торгуются инкогнито, то есть их названия остаются неизвестными. «Потом уже узнали, что среди них были московские фирмы. На мой взгляд, они не представляли серьезной конкуренции, так как мы давно работаем на КАЗ и знаем инфраструктуру завода до мелочей», — сказал он. В результате аукционов стартовая цена, заявленная ОАК, была снижена на «несколько миллионов».

В начале 2016 года «Камгэсэнергострой» выиграл госконтракты ОАК на первый этап масштабной реконструкции Казанского авиационного завода стоимостью 4,3 млрд рублей. Фото Максима Платонова

По программе модернизации Казанского авиационного предприятия строительная компания «Аква-Регион» выполняла комплекс строительно-монтажных работ в цехе окончательной сборки самолетов ТУ-214 СУС (корпус 1). «Камгэс» заключил с ней договор субподряда в 2015 году стоимостью 128 млн рублей. Срок окончания работ был определен не позднее 30 августа 2017 года. В итоге работы по договору выполнены «Аква-Регионом» вовремя, приняты «Камгэс» без замечаний, но оплата прошла частично. По расчетам «Аква- Региона», долг, составивший 12,6 млн рублей, позднее был подтвержден решением арбитражного суда РТ.

Лианозовский взялся выбивать 179 млн

И если «Камгэс» сможет сегодня договориться с «Аква-Регионом» о полюбовном разрулировании долга, то закрыть дело вряд ли получится. 25 мая к иску о банкротстве присоединился более серьезный истец. Московская компания «НПП Лианозовский электромеханический завод. Радиолокационные комплексы и системы управления» выкатила бронебойную сумму исковых требований в 179 млн рублей. Представитель компании Дмитрий Платонов отказался комментировать действия, подтвердив лишь, что завод также участвовал в программе модернизации «КАЗ им. Горбунова» в качестве поставщика оборудования. Добавим, что для обоснования его требований в суде отводится 15 дней. Это означает, что, закрыв один спор с «Аква-Регионом» на 14 млн рублей, «Камгэс» неизменно упрется в второй, более тяжелый судебный процесс. Вообще, к «Камгэс», как следует из открытой картотеки данных Федеральной службы судебных приставов, предъявлены исполнительные листы на общую сумму свыше 313 млн рублей с разными сроками давности.

Заметим, что цепочка неплатежей среди субподрячиков «Камгэс» появилась при частой смене генеральных директоров: сначала Ильдара Шагитова сменил Рустем Лихачев, но ненадолго. Потом и он покинул компанию по собственному желанию, оставив в наследство ворох проблем субподрядчикам. «Ак Барс Холдинг» оставил запрос «Реального времени» без комментариев.

«Туполев» vs «Камгэс»: кто заплатит за отставание в 1,5—2 года

Заместитель генерального директора по имущественным и общим вопросам «Камгэс» Рустем Хамидуллин исключил вероятность введения банкротства. По его словам, «Камгэс» – известная и дорожащая своей деловой репутацией компания, которая обязательно рассчитывается по долгам. «До последнего момента «Аква-Региона» не предъявлял к оплату исполнительный лист. Нам это непонятно, — высказал он недоумение действиями контрагента. — Но у нас есть понимание из каких источников будут погашены долги», — отметил он.

По версии руководства «Камгэс», цепочка неплатежей, в которую попали несколько субподрядчиков «Камгэс», возникла из-за того, что госконтракт с заказчиком ПАО «Туполев» на реконструкцию завода подписывался в 2011 году, а фактически работы проводились на авиационном заводе в 2015 году. За это время их стоимость возросла, значительные объемы работ были проведены сверх того, что было оговорено условиями госконтракта. «В настоящее время мы ведем судебный процесс по его пересмотру», — сообщил Рустем Хамидуллин.



В свою очередь «Туполев» несколько иначе интерпретировал ситуацию. Как сообщила пресс-служба компании, в настоящее время ПАО «Туполев» ведет судебно-претензионную работу в отношении ПАО «Камгэсэнергострой» по объектам ФЦП, своевременная сдача которых была не выполнена. При этом отклонение генподрядчика от утвержденного графика составило полтора—два года. Но зато финансирование по данным объектам «Туполев» произвел в соответствующие периоды в полном объеме, заверили в компании.