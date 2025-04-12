New York Times: Трамп показал «уязвимое место» в противостоянии с Китаем

Президент США Дональд Трамп выявил свою слабость в противостоянии с Китаем, объявив паузу в применении пошлин для ряда стран, пишет New York Times.

Приостановка действия некоторых пошлин на 90 дней продемонстрировала лидеру КНР Си Цзиньпину уязвимость американского президента. Газета отмечает, что Трамп не может полностью игнорировать финансовые рынки или интересы миллиардеров с Уолл-стрит и представителей технологической сферы.

Реальное время / realnoevremya.ru

На этой неделе стало очевидно, что негативная реакция на торговые меры заставляет президента США идти на компромиссы, что снижает его жесткость в переговорах с Пекином.

Напомним, что президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 145 процентов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.

Матвей Гавриков