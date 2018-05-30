Ураган в Казани: театр Тинчурина остался без крыши, а болельщики «Ак Барса» — без праздника

Как Казань и Татарстан пережили очередное буйство стихии

Поврежденные машины, вырванные с корнями деревья, сорванные крыши — Казань и Татарстан в очередной раз готовятся залечивать раны после сильного ураганного ветра с ливнем. Уже известно, что в результате буйства стихии электроснабжение было прервано в нескольких десятках населенных пунктов по республике и из-за него отменили празднования в честь завоевания Кубка Гагарина. «Реальное время» собрало факты о последствиях ураганного ветра.

Казань снова «смело» ветром

Накануне Гидрометцентр РТ предостерег, что сегодня на Казань и Татарстан обрушатся сильный ветер и дождь. Тогда сообщалось, что днем и вечером стоит ждать ветра до 15—20 м/с, а с обеда и до 20.00 — еще более сильного ветра порывами 20—25 м/с, а также грозу. Прогноз сбылся чуть ли не до часа, указанного в предупреждении, — примерно в 13.00 небо Казани заволокли тучи и начался ливень, сопровождающийся громом и сильным ветром. Город не выдержал удара стихии — по данным МЧС РТ на 15.30, из-за шторма было отключено электричество в поселках Борисоглебское и Сухая река, в которых проживают 1500 человек. Исправлять ситуацию туда отправилась оперативная группа Казанского ПСГ.

В самом городе ветром посрывало крыши и повалило деревья. Так, Радмила Хакова в своем аккаунте «Инстаграм» опубликовала фото с куском сорванной крыши с дома, который упал на крышу театра имени Тинчурина.

Радмила Хакова в своем аккаунте «Инстаграм» опубликовала фото с куском сорванной крыши с дома, который упал на крышу театра имени Тинчурина. Фото instagram.com



Но оказалось, что у самого культурного заведения ее тоже сорвало, либо, может быть, это она и была. В пресс-службе театра имени Тинчурина «Реальному времени» сообщили, что у них ветер сорвал крышу сразу в двух местах.

— У нас повреждена крыша над сценой театра, также повреждена крыша над сценой репетиционного зала, — рассказала пресс-секретарь театра Ляйсан Якупова.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Спектакли на ближайшие дни перенесены. Купленные билеты остаются действительными, а при необходимости можно будет оформить их возврат.

Также известно, что у Академии тенниса Шамиля Тарпищева в Кировском районе поврежден купол кровли и кровля на Колледже малого бизнеса на Тукая, 114.

Ураган «сдул» праздник в честь Кубка Гагарина

Какой ущерб был причинен городу, подытожат позже, а пока в социальных сетях можно наблюдать в избытке фотографии оторванных крыш (некоторые из них на скорости «залетали» прямо в окна жилых домов), вырванных с корнями деревьев и поваленных рекламных щитов.

В социальных сетях можно наблюдать в избытке фотографии оторванных крыш (некоторые из них на скорости «залетали» прямо в окна жилых домов), вырванных с корнями деревьев и поваленных рекламных щитов. Фото instagram.com/region116.dtp.official

Например, на Булаке поваленное ветром дерево разбило капот иномарки.

Погода внесла свои коррективы и в вечерние мероприятия, запланированные в Казани на свежем воздухе. ХК «Ак Барс» опубликовал на своем официальном сайте сообщение об отмене празднования в честь завоевания Кубка Гагарина.

«Уважаемые коллеги! Сегодня для всех нас важный день: мы должны были вместе отпраздновать значимое событие — завоевание третьего в истории клуба Кубка Гагарина. На площади Тысячелетия была подготовлена насыщенная программа празднований для болельщиков всех возрастов. К сожалению, ураганный ветер, прошедший в Казани, разрушительные последствия которого затронули весь город, не обошел стороной и нашу центральную площадку. Из-за последствий стихии мы вынуждены перенести массовые мероприятия на площади Тысячелетия. Кроме того, по прогнозу ожидается вторая волна урагана, и мы не можем подвергать наших болельщиков опасности», — говорится в сообщении.

По данным МЧС на 17.00, на воде происшествий не допущено и сообщений по ним не поступало, авиасообщение в казанском аэропорту функционировало в штатном режиме, без задержек. При этом телеграм-канал «Московские новости» сообщил, что сложившиеся погодные условия порядком напугали пассажиров, направляющихся из Казани в Москву.

«Рейс Казань — Москва SU 1269

Приземлились из-за сильного ветра так, что люди на соседние ряды вылетали и в проход, а бортпроводница крестилась», — прислал сообщение подписчик телеграм-канала. В Москве также наблюдается ураганный ветер, в результате которого в процессе падения деревьев пострадали шесть человек, из которых двое — дети.

На Булаке поваленное ветром дерево разбило капот иномарки



Первые последствия ураганного ветра

В МЧС РТ сообщили «Реальному времени», что из-за погодных условий ПАО «Сетевая компания» зафиксировало факты отключения электроэнергии сразу в нескольких районах Татарстана. Без электричества остались жители Зеленодольского района и частично самого Зеленодольска. Кроме того, по состоянию на 15.30 известно, что в Зеленодольске повалило 10 деревьев и пострадал один автомобиль.

Электричество также вырубило в Высокогорском районе, где в населенном пункте Алатырь с 52 жителями от сетей были отключены 9 домов. В селе Высокая Гора население осталось со светом, но у одного частного дома из-за сильного ветра повреждена кровля. Там стихию, к счастью, удалось пережить без погибших и пострадавших. В Лаишевском районе отключение электричества затронуло 1200 человек, из которых 286 детей. Все они проживают в 339 домах населенных пунктов Кирби и Чистое озеро.

По данным МЧС на 17.00 подтверждается повреждение кровли у театра, Академии тенниса и колледжа. Сообщается, что в 14.01 частично было отключено электричество в Константиновке и Кировском районе с населением 27 тысяч человек. В 14.26 оно было восстановлено. Пока также известно о 12 поврежденных сорванной кровлей автомобилях и трех автомобилях, пострадавших от поваленных деревьев. Данные по количеству зданий с поврежденными крышами уточняются.

Кроме того, в Высокогорском районе электричество частично отключено в четырех населенных пунктах с 457 жителями. Там же была сорвана кровля с одного дома и повалено три дерева. В Лаишевском районе помимо отключения электричества была сорвана одна кровля и повалено четыре дерева. С электричеством также возникли проблемы в Менделеевском, Сабинском, Кукморском, Тюлячинском, Балтасинском, Альметьевском и Рыбно-Слободском районах.

Данные по количеству зданий с поврежденными крышами уточняются. Фото mchs.tatarstan.ru

Сейчас силами территориальной подсистемы РСЧС с привлечением максимального количества аварийных бригад коммунальных служб проводятся работы по освобождению дорог и линий электропередач от упавших деревьев и другие меры по ликвидации последствий. Всего в работе участвовали более 300 человек и 100 единиц техники. В МЧС называют текущую ситуацию подконтрольной и констатируют, что ТП РСЧС и МЧС с поставленной задачей справились.

Пока уточняется причиненный ущерб и устраняются последствия, не стоит забывать, что до вечера подобная ситуация может повториться — штормовое предупреждение еще действует. Кроме того, в ближайшие дни в Татарстане хорошей погоды также не стоит ждать — синоптики обещают хоть и без ураганного ветра, но резкое похолодание и мокрый снег.