Австрия не пригласила Россию на мероприятия по случаю освобождения Маутхаузена

Австрия третий год подряд не приглашает российскую делегацию на официальные мероприятия, посвященные освобождению нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен. Об этом сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский, ссылаясь на сокращение официальных контактов с момента начала СВО на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

— С момента начала СВО официальные контакты сведены к минимуму. Ни на какие официальные или полуофициальные мероприятия приглашений ни российское посольство, ни наши другие представительства не получают, — заявил Любинский. Он подчеркнул, что это относится и к мемориальным мероприятиям в этом году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дипломат отметил, что российское посольство организует собственные памятные мероприятия, которые пользуются популярностью.

Концентрационный лагерь Маутхаузен, существовавший на территории Австрии с 1938 по 1945 год, стал местом гибели более ста тысяч узников, включая 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был зверски убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря функционирует мемориальный комплекс, который ежегодно посещают тысячи людей в день освобождения лагеря.

Напомним, Россия сможет принять участие в траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая состоится 6 августа.



Рената Валеева