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Австрия не пригласила Россию на мероприятия по случаю освобождения Маутхаузена

14:39, 13.04.2025

Австрия третий год подряд не приглашает российскую делегацию на официальные мероприятия, посвященные освобождению нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен. Об этом сообщил посол России в Вене Дмитрий Любинский, ссылаясь на сокращение официальных контактов с момента начала СВО на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

— С момента начала СВО официальные контакты сведены к минимуму. Ни на какие официальные или полуофициальные мероприятия приглашений ни российское посольство, ни наши другие представительства не получают, — заявил Любинский. Он подчеркнул, что это относится и к мемориальным мероприятиям в этом году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дипломат отметил, что российское посольство организует собственные памятные мероприятия, которые пользуются популярностью.

Концентрационный лагерь Маутхаузен, существовавший на территории Австрии с 1938 по 1945 год, стал местом гибели более ста тысяч узников, включая 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был зверски убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря функционирует мемориальный комплекс, который ежегодно посещают тысячи людей в день освобождения лагеря.

Напомним, Россия сможет принять участие в траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая состоится 6 августа.

Рената Валеева

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