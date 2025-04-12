«Роскосмос» и НАСА синхронизируют сроки завершения работ на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о договоренности с НАСА синхронизировать сроки завершения работ на Международной космической станции (МКС).

— На Байконуре был Кеннет Бауэрсокс (заместитель администратора NASA), и мы договорились, что все сроки будут синхронизированы, — заявил Баканов.

предоставлено РКК "Энергия"

Он подчеркнул важность совместных экипажей и перекрестных полетов, отметив некорректность разрыва общего календарного плана.

Сегодня 12 апреля в России отмечается День космонавтики в честь первого полета человека в космос. Первопроходцем в 1961 году стал советский космонавт Юрий Гагарин. Президент России Владимир Путин также поздравил страну с этим днем.

Матвей Гавриков