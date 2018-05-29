«Ради дороги к ЖК «Весна» хотят снести 64 дома! Мы хотим остаться уютным поселком, а не муравейником!»

«Руки прочь от наших домов!» Казанцы высказались на первых слушаниях по генплану

В битком набитом зале прошли сегодня в Молодежном центре имени Гайдара в Соцгороде первые слушания по проекту генплана Казани. За полчаса до их начала в зале не осталось свободных кресел, и туда спешно стали заносить стулья из соседних кабинетов. На слушания зарегистрировалось 347 участников. Подробнее в репортаже «Реального времени».



За себя и за соседа



Люди пришли на слушания по генплану целыми семьями, прихватив с собой детей и заготовив протестные плакаты. И едва ли не половина пришедших надела заготовленные специально для этого случая желтые футболки с зелеными надписями: «Мы — не зеленая зона!». Так жители поселка Борисоглебское выразили протест против предусмотренного проектом перевода их земельных участков из зоны индивидуальной жилой застройки в рекреационную, что накладывает серьезные ограничения в использовании земли, а в будущем может обернуться и сносом домов…

— Мы живем на улице Шоссейной, дом построили и зарегистрировали в 2015 году. Чтобы его построить, мы брали кредит, и надо еще выплатить банку миллион восемьсот тысяч рублей, а нас хотят оставить без дома! — нервно прижимая к себе годовалого сынишку, рассказывала перед началом слушаний корреспонденту «Реального времени» жительница поселка Борисоглебское Алина Сафина, пока ее муж помогал соседу расправлять плакат с надписью: «Нет зоне 430 в Борисоглебском»*. — Там 300 домов, каждый участок по 10—15 соток, и в свидетельствах на землю у всех указана зона ИЖС. А дома, построенные только что, уже не дают людям зарегистрировать! О чем думали власти, когда землю нам выделяли?

— А я пришла заступиться за соседей, — включилась в разговор Альбина Хакимьянова из Новой Сосновки. — Наш дом стоит на улице Зеленой, но мы под снос не попали, а соседей новая дорога задела. Им грозит изъятие с выкупом, но что это за выкуп! Дома не оценивают, только земельные участки. Мы узнавали: дают выкуп только за землю — 3,5 миллиона. И требуй остальное через суд, а живи — как хочешь!

— А что суд? Наши дома снесли, когда собрались строить «Салават купере», — возразил Сергей Смирнов из Осиново. — Присудили нам компенсацию, с тех пор уже пять лет прошло, а деньги получить не можем. Говорят, в бюджете города денег на компенсацию нам нет!

Цивилизованно, насколько это возможно

— Уютный зал, деловой настрой, интеллигентные лица, симпатичные футболки, — взяв микрофон, перекрыл шум в зале замруководителя Казгорисполкома Владимир Фомин. — Давайте начинать… 41 человек подал заявку на выступление. Это не рекорд, на выступления на 5 июня записались 102 человека, но все-таки много, мы здесь часов пять проведем… Дадим возможность высказаться всем!

Тем временем участники слушаний, удостоверившись, что на сцену вместе с Фоминым поднялись руководитель группы разработчиков генплана Олег Григорьев и главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, развернули плакаты: «Руки прочь от наших домов!», «Мы — не зеленая зона!», «Нет сносу домов в жилом массиве Салмачи!», «Генплан режет по живому!», «Не делайте салмачинских детей бомжами!» и совсем уж горький, касающийся идущих под снос домов в поселке Карьер: «Не отнимайте у стариков последнее!».

— Хочу напомнить, что не надо перебивать, затаптывать, захлопывать выступающих, — напомнил, почувствовав боевой настрой зала, Фомин. — Давайте вести себя… вот, правильно тут мне подсказывают, цивилизованно!

И дал слово Олегу Григорьеву, который принялся подробно рассказывать о генплане, повторяя, собственно, все то, что уже раз говорил на пресс-конференции журналистам. Затаптывать и захлопывать спикера публика не стала, но вскоре в рядах захныкали дети. А спустя минут сорок, потеряв-таки терпение, слушатели вновь зашуршали плакатами и попросили докладчика закруглиться:

— Не надо это рассказывать, мы документы на сайте исполкома давно изучили. О деле давайте!

Потом кто-то с места выкрикнул про Березовую рощу в Дербышках, которую в соответствии с проектом генплана надо будет пустить под топор ради новой дороги, и Олег Григорьев прервал выступление на словах:

— И Березовую рощу мы сохраним… — сделал паузу и уже тише добавил: — Насколько это возможно…

Метро в планах нет, потому что «страшно дорого»

Следуя единому, утвержденному постановлением мэра Казани регламенту, участники слушаний перешли к вопросам. Первый, заданный невнятно представившейся женщиной: «Почему до 2035 года генплан не предусматривает дальнейшее развитие казанского метро?» — показался было озабоченной судьбой поселков публике не особо актуальным. Но ответ Олега Григорьева отбросил слушателей в те годы, когда вопрос о строительстве метро только решался и руководители самых высоких уровней доказывали горожанам, что оно Казани нужно:

— Метрополитен предназначен для того, чтобы перевозить в часы пик не менее 45 тысяч пассажиров. А в Казани метро перевозит максимум пять тысяч. Мы готовы показать вам расчеты по загрузке метрополитена. Понимаете, когда вы покупаете себе машину, вы же исходите из своих потребностей. Вы не берете автобус, верно? Поэтому мы не рекомендовали метро. Это страшно дорого.

Дорога как дамоклов меч

Далее посыпались вопросы, ради которых, собственно, и собралось большинство людей, — о поселках и перспективах сноса дорог.

И выяснилось, что в Борисоглебском пока никто не собирается пускать под бульдозер дома и тем более целые улицы. Но и менять пресловутую зону номер 430, из-за которой теперь люди не могут зарегистрировать свои дома, никто не собирается. Григорьев только не божился, что разработчики генплана просто не имеют права это делать:

— Там же газопровод! — объяснял он и попытался успокоить, но только взбудоражил народ: — Новые дома там точно строить будет нельзя, а старые завтра сносить не будут!

— А послезавтра? А когда? — раздались выкрики с мест.

— Осторожнее, Олег Дмитриевич, — предостерег его Владимир Фомин и напомнил залу прошлогоднюю прямую линию президента России Владимира Путина. — Это не я сказал: все, что было построено, оставить в покое. Сноса не будет!

А чуть позже оказалось, что в другом месте — в поселке Карьер — планы масштабного сноса частного сектора ради строительства дороги никто отменять не собирается.

— Я с большой просьбой, — вышла на сцену жительница Карьера Ляля Идрисова. — Не трогайте наши дома, можно же провести дорогу в стороне, например, у Вьетнамского рынка…

Ее поддержала Ильсия Нурмиева, напомнившая, что жители Карьера уже пострадали в пятидесятых годах прошлого века, когда их переселили в поселок из зоны затопления, дескать, второй раз потерю домов старики просто не переживут:

— Не трогайте наши дома, это все, что у нас есть!

А Наиля Шарифзянова из Больших Клыков выступила против того, чтобы за счет их поселка решалась проблема выезда из новых многоэтажных жилых комплексов:

— Ради дороги к ЖК «Весна» хотят снести 64 дома! А мы хотим остаться уютным, тихим поселком, а не стать муравейником!

— Дорога в Карьере была предусмотрена еще планом 1969 года, — «утешил» Олег Григорьев. — Вы все эти годы жили под дамокловым мечом. Мы не можем отказаться от тех или иных дорог.

Но потом руководитель группы разработчиков генплана, посмотрев на вновь поднявшиеся плакаты, все же, хотя и не особенно уверенно, пообещал поискать способ отвести дорогу в сторону от Карьера.

«Защитите наши интересы!»

Вплотную к причинам, по которым проект нового генплана вызывает отторжение у рядовых горожан, вплотную подобрались трое выступающих.

— Почему так получилось, что строить нам дома разрешили, а узаконить их не дают? Это получилось в результате деятельности исполкома, — поставил вопрос ребром Руслан Мотыгуллин из Борисоглебского.

— Я специалист по управлению и развитию, так что смотрю в корень… Почему в центре миллионного города разработчики генплана заложили и оставили то, что родилось в 1942 году, — развил тему, имея в виду пресловутую зону аварийной посадки самолетов авиазавода, Константин Ильин. — Почему генплан не защищает интересы жителей, а только интересы крупных застройщиков? Почему при разработке генплана работали две группы проектировщиков — московская и казанская? Может, надо было, чтобы работала не одна, а пять казанских групп, с привлечением жителей, с общественным обсуждением принимаемых решений?

— Вы вопрос задаете или выступаете? — попытался напомнить о регламенте Владимир Фомин. Однако из зала прозвучало предложение дать вначале всем желающим выступить, и регламент прямо по ходу слушаний пересмотрели. После чего Ильин закончил речь предложением признать проект генплана «несостоявшимся».

А «дожал» чиновников житель Борисоглебского Рахимов, спросивший, кому передать письмо с вопросами о жителях своего поселка, оказавшихся в безвыходном положении, увязших в долгах ради того, чтобы построить свои дома, и в итоге оставшихся у разбитого корыта:

— Дома мы не можем ни зарегистрировать, ни продать, ни передать по наследству из-за этой зеленой зоны 430!

И Владимир Фомин пообещал после публичных слушаний для разрешения этой проблемы создать рабочую группу и включить туда жителей поселков.

Что же касается застройщиков, то представителя ООО «РС Инвестмент», ведущего стройку высотных жилых домов не по документам, а по-настоящему в зеленой зоне на улице Галеева, участники слушаний все-таки «захлопали». Основательно подготовившемуся докладчику пришлось свернуть выступление и ретироваться со сцены, прервав тщательно подготовленную компьютерную презентацию…

* Зона 430 в пояснениях к проекту генплана расшифровывается как «зона озеленения специального назначения, не являющегося рекреационным, в том числе в санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных, специальных объектов».