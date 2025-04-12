Муфтий Москвы рассказал, как мусульманам совершать намаз в космосе

В космосе мусульмане могут получить послабления в религиозной практике, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в беседе с RT.

По его словам, если невозможно совершить омовение перед молитвой, разрешается заменить его на таяммум (ритуал без воды). При отсутствии точного времени для намаза следует ориентироваться на часовой пояс региона запуска корабля. Также верующий может использовать специальные приборы для определения местоположения Мекки и поворачиваться лицом к Земле.

В условиях невесомости, когда сложно выполнить традиционные поклоны, молитву можно совершать так, как получается.

— Ислам — религия облегчающая и учитывает самые разные ситуации, — подчеркнул Аляутдинов.

12 апреля в России отмечается День космонавтики в честь первого полета человека в космос. Первопроходцем в 1961 году стал советский космонавт Юрий Гагарин. Президент России Владимир Путин поздравил страну с праздником.



Матвей Гавриков