Старая Казань: еще одна набережная от Зиганшина, «Гранд-отель» Хуснутдинова и «элитка» в Дворянском собрании

В какие памятники и стройки города вдохнула жизнь очередная «историческая» прогулка президента

Рустам Минниханов совершил очередную прогулку по исторической части Казани. В ходе воскресного променада президента РТ ознакомили с ходом реконструкции и строительства образовательных, исторических, культовых и инфраструктурных объектов — это лицей Лобачевского, школа «Солнце», Дворянское собрание, Дом Свешникова, Храм Спаса Нерукотворного или памятник павшим воинам на Казанке, а также Нижнезареченская дамба. Какие преобразования ждут эти сооружения — подробнее в материале «Реального времени».

Как борьба за татарский принесла школе «Солнце» новое здание

Первой точкой на маршруте стала школа «Солнце» на Кави Наджми,18. Стройка нового здания — долгожданное событие для учебного заведения. Учеников и педагогов наконец-то смогут разместить со всеми удобствами. До сих пор руководство учреждения неоднократно наказывали за стесненные условия. Теперь же четырехэтажный учебный корпус с подвалом призван решить проблему.

— Первый год работы школы мы вообще жили на птичьих правах, нас закрывала прокуратура, районный и Верховный суды. А мы-то не виноваты, что нам дали плохое помещение. В конце-концов это дошло до президента, и он поручил решить проблему. С этого момента наши проблемы начали решаться, — вспоминает историю злоключений школы «Солнце» ее директор Павел Шмаков.

В 2014 г. учебному заведению выделяли средства на капремонт, и старое здание обновили. Но проблемы остались — у школы по-прежнему не было своей столовой и спортзала. Тогда в апреле 2016 г. Рустам Минниханов распорядился построить отдельное здание. Вопрос со стройкой, правда, надолго затянулся — почти на два года. Сдвинуть дело удалось благодаря… конфликту с изучением татарского.

Первой точкой на маршруте стала школа «Солнце». Стройка нового здания — долгожданное событие для учебного заведения

— Поскольку мы заняли в этом вопросе странную позицию, про нас опять все вспомнили. Одни начали еще больше нас ругать, например, прокуратура. А президент, наверное, по-человечески понял, что мы пытаемся защитить главные ценности Татарстана. И вот 29 декабря 2017 года нам были выделены большие деньги под это строительство, которое должно было начаться пять лет назад, — пояснил «Реальному времени» Шмаков.

На стройку выделили 137 млн рублей и приступили к работе в марте этого года. Генподрядчиком выступило ООО «РСС инжиниринг». Пришлось пожертвовать большей частью двора, зато с пристроем на 2,5 тыс. кв. м объект пройдет по всем нормам. В новое здание планируют перевести старшеклассников, младшая школа останется в отремонтированном.

«Дворянское собрание» отдали под элитные квартиры

От школы перешли к зданию гостиницы Дворянского собрания на Рахматуллина, 6/9. Объект культурного наследия федерального значения XVIII века. На его территории расположены Дом Пискунова 1841 года постройки, архитектор Петонди, и Дом Николая Баумана, где в 1873 году родился революционер, в честь которого назвали главную пешеходную улицу Казани.

Напомним, недавно помощник президента Олеся Балтусова в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказала о состоянии объекта. По ее словам, «Ак Барс Девелопмент» выполнил проект реконструкции, согласовал его и в этом году планирует приступить к противоаварийным работам: «Причина промедления в том, что у «Ак Барс Девелопмента» долго, к сожалению, не находилось нужного миллиарда, чтобы туда вложить. После реставрации там будет два жилых комплекса, а один дом, на углу улиц Мусы Джалиля и Профсоюзной, будет приспособлен для общественных нужд», — поясняла тогда Балтусова.

Здание гостиницы Дворянского собрания — объект культурного наследия федерального значения XVIII века



— Это наш подконтрольный объект, он сейчас в работе. Мы на нем вешали таблички. Сейчас готовится проект, он пройдет экспертизу, и потом уже реализация. Насколько я знаю, объект полностью планируют пустить под элитное жилье, — сообщила нашему изданию зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова.

В это воскресенье представители компании-подрядчика и глава Госжилфонда Талгат Абдуллин доложили президенту о ходе противоаварийных работ. В частности, рассказали о работах по реконструкции исторического квартала по ул. Рахматуллина — К. Наджми — Профсоюзная — М. Джалиля и представили план-график производства работ по поэтапной реконструкции зданий с приспособлением под жилой комплекс.

Новые надежды Дома Свешникова и расширение от Гафурова

Рядом с гостиницей лицей им. Лобачевского при КФУ (ул. Рахматуллина 2/8), куда также заглянула процессия во главе с президентом. Вип-гостей встретил ректор университета Ильшат Гафуров и директор лицея Елена Скобельцина.

— Мы рассказали о перспективах возможного расширения лицея, — коротко сообщил «Реальному времени» Ильшат Гафуров, не став вдаваться в подробности, каким будет это «расширение»: отдельное здание или пристрой и каких масштабов.

Как сообщает пресс-служба президента, Рустам Минниханов поручил Минобрнауки РТ изучить предложения в соответствии с нормами по учебным учреждениям и внести план-график по расширению лицея.

Рустам Минниханов поручил Минобрнауки РТ изучить предложения в соответствии с нормами по учебным учреждениям и внести план-график по расширению лицея при КФУ



Перешли к следующему пункту в программе — объект культурного наследия республиканского значения — Дом Свешникова начала XIX века. Здание на Кави Наджми,10 в 1860-е перестроили по проекту архитектора Петра Аникина под доходный дом, и до революции здесь размещалась гостиница «Гранд-отель». В 1919 году здесь открыли штаб Отдельной приволжской татарской стрелковой бригады. Дом также известен тем, что на втором этаже с 1934 по 1966 годы жила заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР и ТАССР Гульсум Болгарская. Здесь же было общежитие актеров и технического персонала Большого драматического театра им. В.И. Качалова, в этих стенах жили многие звезды театра. В 90-е годы часть квартир приватизировали. У дома многострадальная судьба: за последние восемь лет он горел дважды: в январе 2010 г. и ноябре 2017 г.

— Этот дом давно стоит под баннером. Конечно, его нужно приводить в порядок — это ужасно, он бьет в глаза своим видом. В таком состоянии его неприлично оставлять. Я знаю, здесь жил художник Виктор Тимофеев, зимой во время пожара сгорела целая коллекция его картин, все было очень драматично. С собственником какая-то проблема, из-за этого никто не берется за этот дом. Когда погорельцев отселили, дом без крыши стоял долго. Пока здесь никаких работ не вели. Но то, что его показали президенту, уже обнадеживает, — считает Фарида Забирова.

Застройщик — компания депутата Казгордумы Эмиля Хуснутдинова «Барс Инвест Груп». Ее представитель во время осмотра объекта поделилась планами реконструкции: объект на стадии проектирования, в ближайшее время строители установят ограждение и начнут противоаварийные работы, финансирование уже определено. Президент одобрил представленный проект.

Дом Свешникова на стадии проектирования, в ближайшее время строители установят ограждение и начнут противоаварийные работы

Зиганшин замахнулся на Нижнезареченскую дамбу, а храм павшим воинам вновь отремонтируют

От памятников перешли на набережную — Нижнезареченскую дамбу на правом берегу Казанки, где распоряжается «ПСО «Казань». Компания Равиля Зиганшина планирует построить здесь пешеходную зону и развлекательные объекты. «По мнению Рустама Минниханова, должен быть разработан комплексный план освоения этой территории и ее развития», — сообщает пресс-служба президента.

В осмотре участвовал и министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. На вопрос о том, какие пояснения Ирек Файзуллин давал по ходу стройки, в пресс-службе Минстроя РТ сообщили, что пока на объекте «занимаются только концепцией», говорить о чем-либо рано.

Здесь же на берегу реки Рустаму Минниханову рассказали, как будут праздновать 300-летие Казанского адмиралтейства. Основные торжества, как известно, развернутся на территории Адмиралтейской слободы. В планах — музыкальный фестиваль, детско-юношеская парусная регата и научно-практическая конференция о казанском судостроении от Института истории Академии наук. Также пройдет закладка камня в ознаменование начала строительства музейного комплекса. Президент оценил план праздника и поторопил с реконструкцией пожарной каланчи на Мало-Московской улице.

Последним пунктом прогулки стал еще один объект культурного наследия федерального значения «Храм-памятник Спаса Нерукотворного», больше известный казанцам, как памятник павшим воинам на Казанке. Здесь планируют укрепить береговые откосы, отреставрировать кирпичную кладку, входные группы и цоколь, восстановить облицовку и провести другие работы.





Последним пунктом прогулки стал памятник павшим воинам на Казанке



— Храм несколько раз уже реставрировали, но сейчас люди опять жалуются на его запущенное состояние. И проекты есть, просто он бесхозный стоит. Нижнезареченская дамба и храм идут в одной связке — это лицо города, люди подъезжают и видят. Памятник в охранной зоне кремля, и дамба, и он хорошо заметны на подъезде к городу, — подчеркнула важность реконструкции объекта Фарида Забирова.

У храма гостей встретил и также участвовал в обсуждении хода реставрации митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Владыка попросил Рустама Минниханова помочь с ремонтом улицы, ведущей к Зилантову монастырю. Президент поручил проработать вопрос и подготовить необходимые документы.