Российские войска взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны.
В ведомстве также заявили, что российские средства ПВО сбили самолет F-16 Воздушных сил Украины.
Напомним, что 10 апреля российские военные взяли под контроль село Журавка, расположенное в Сумской области.
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