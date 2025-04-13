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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Елизаветовка в ДНР

12:11, 13.04.2025

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

В ведомстве также заявили, что российские средства ПВО сбили самолет F-16 Воздушных сил Украины.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что 10 апреля российские военные взяли под контроль село Журавка, расположенное в Сумской области.

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