Семье погибшей во время урагана президент РТ выделил миллион рублей

В казанском Кремле не оставили без внимания прошедший накануне ураган. Напомним, в результате разгула стихии в республике пострадало трое граждан и одна жительница Муслюмово погибла. Погибшая работала продавцом в магазине. Сорванная порывом ветра с торгового объекта кровля упала на женщину. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

— В связи с этим президентом РТ дано поручение о выделении правительством семье погибшей одного миллиона рублей и оказании всей необходимой поддержки. Президент Татарстана выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибшей, — сообщила сегодня на брифинге представитель Кремля Лилия Галимова.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что стихия бушевала в масштабах всего Поволжья, в регионах восстанавливают электроснабжение и подсчитывают убытки от поврежденных ветром зданий и поваленными деревьями автомобилей.