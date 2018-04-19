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Путин подписал закон о введении новой меры пресечения

00:58, 19.04.2018
Путин подписал закон о введении новой меры пресечения
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в Уголовно-процессуальный кодекс новой меры пресечения — запрета на определенные действия. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, который 5 апреля приняла Госдума, суд вместо ареста сможет устанавливать подозреваемому ряд запретов: например, приближаться к определенным объектам ближе установленного расстояния, выходить из дома в определенное время, общаться с определенными людьми и пользоваться средствами связи.

За соблюдением запретов будет следить Федеральная служба исполнения наказаний с помощью электронных браслетов и других средств контроля.

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