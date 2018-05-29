Смена власти в Якутии: материализация слухов и Николаев Второй

Правда ли, что Егора Борисова отправили в отставку за низкие проценты Владимира Путина

Сразу же после выборов президента России «Реальное время» писало о якутской электоральной аномалии, когда на территории Республики Саха (Якутия) Владимир Путин получил меньше всего голосов — 64,38%. Зато самый высокий результат среди регионов показал кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Главный вопрос, который в тот момент витал в воздухе, заключался в том, последует ли за этим отставка главы республики Егора Борисова. 28 мая в полдень по московскому времени стало известно о решении Борисова сложить полномочия. В 14.30 на официальном сайте президента России появилась информация о назначении временно исполняющего главы республики. Им стал мэр Якутска Айсен Николаев. Чтобы понять движущие силы и особенности транзита власти в крупнейшем субъекте федерации, мы пообщались со знатоками якутской политической кухни.

Те, кто верил слухам, оказались правы, а рациональные скептики ошиблись

Ожидание скорой отставки Егора Борисова, который возглавлял Республику Саха с 2010 года, уже давно стало наваждением якутской политики. Именно поэтому многие скептически отнеслись к перспективе смены власти после выборов президента РФ. В числе скептиков был политолог и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, который в интервью «Реальному времени» прогнозировал, что на показательную отставку Егорова Москва не пойдет.

— Сейчас все комментаторы будут говорить, что отставка произошла по итогам выборов, а федеральный центр все это будет отрицать. Понятно, что недовольство результатами выборов в Москве было. Сказались издержки якутской демократии, где все по-честному. И действительно голосование в ряде улусов носило протестный характер против местных проблем, против республиканских и федеральных проблем. Повлияли ли выборы на судьбу Борисова? Да, повлияли. Была ли эта отставка предрешена в силу состояния здоровья Егора Афанасьевича и необходимости ротации власти? Да, была предрешена. Приличия были соблюдены, и, думаю, сейчас со стороны федерального руководства в адрес Борисова будет сказано много добрых слов, — поделился с «Реальным временем» Константин Калачев.

«Решение могло быть принято на Петербургском международном экономическом форуме»

Константин Калачев как политический консультант регулярно бывает в Якутии в командировках, и можно было бы сказать, что его взгляд — это взгляд компетентного, но стороннего наблюдателя. Тем не менее в числе скептиков был местный наблюдатель — заместитель главного редактора газеты «Якутск вечерний» Виталий Обедин.

Он был очевидцем исторического заявления Борисова на встрече с редакторами ведущих СМИ и своими впечатлениями тоже поделился с читателями «Реального времени»:

— Я пытался подсчитать сколько отставок пророчили Борисову и насчитал девять штук. Фактически каждый месяц говорили об этом, и мы убедились, что если бесконечно повторять «халва-халва», то ее вкус становится ощутим. Я лично был уверен, что отставки не будет, потому что логики в этом не было никакой, если не считать проблем со здоровьем. Но и они оказались некритичными. Егор Борисов после операции перенес реабилитационный период, встал на ноги, хотя и ходил с тростью, совершал рабочие поездки. Последние недели он делал все, чтобы показать, что спекуляции на состоянии его здоровья — несостоятельны.

Накануне Егор Афанасьевич встречался с представителями СМИ, и мы задали ему вопрос о том, как бы он прокомментировал слухи о своей отставке. Он иронизировал над слухами и сказал: «Если я соберусь в отставку, то вы узнаете первыми, но пока этот вопрос даже не стоит». В итоге сегодня он собрал людей, и я тоже там был, и заявил: «Я же обещал вам, что скажу вам первым. Вот и говорю». Он только что вернулся с Петербургского международного экономического форума, и у меня такое ощущение, что решение было принято там. Потому что, кроме бесконечных слухов, никаких предпосылок не было. Внятного объяснения причин отставки Борисов не сказал. Произнес абстрактные слова, что его отставка продиктована пониманием, что ротация кадров должна проходить на любом уровне. Я попросил его конкретизировать. Он ответил, что сформулировал позицию достаточно ясно. Но мне до сих пор не ясно, чем эта отставка продиктована. Паводком? Здоровьем? Коррупционными скандалами? — рассказал Виталий Обедин.

«Сняли главу, который не обеспечил народную любовь к Путину»

Если отставка Борисова продиктована желанием наказать за недостаточно высокие проценты на выборах, то эффект достигнут противоположный, считает Виталий Обедин:

— Когда я говорил, что отставки Егора Борисова не должно быть, я руководствовался следующими соображениями. Если это случится, то получается, что высокий рейтинг Путина — это результат работы губернаторов, а не результат любви граждан к Владимиру Владимировичу. В итоге сняли главу республики, которая проголосовала за Путина хуже всего. И теперь это тема, которая вполне может заиграть. Мне кажется, с точки зрения политологии — это большой минус. Теперь можно с уверенностью утверждать, что победа Путина ковалась губернаторами, а не любовью граждан. Губернатора, который эту любовь не обеспечил, сняли.

Сходным образом настроен депутат Ил Тумэна Республики Саха и известный борец за права якутского языка Иван Шамаев, который предполагает, что результаты поддержки Путина, которые продемонстрировала Якутия, гораздо ближе к реальности, чем общероссийский результат в 76,6%.

«Идут слухи, что хотят взять эти 4% акций «Алросы» у улусов алмазной провинции»

В беседе с корреспондентом «Реального времени» Иван Шамаев предположил, что реальной причиной отставки могла стать принципиальная позиция Егора Борисова по поводу приватизации доли акций компании «Алроса», которая ведет добычу алмазов на территории Якутии. Якутии принадлежит 25% компании, из них около трети распределено между теми муниципалитетами, где непосредственно производится алмазодобыча.

— Самое главное, что можно сказать о Борисове, это что он отстаивал долю республики в компании «Алроса». Известно, что в 2016 году пошли разговоры о том, что надо приватизировать 4% из числа 8%, которые принадлежат восьми улусам алмазной провинции, а эти проценты для многих вожделенные. И Борисов сразу заявил, что республика отказывается это делать. Есть информация, что именно это вызвало наибольшее недовольство чиновников наверху, — рассказал читателям «Реального времени» депутат Ил Тумэна.

Виталий Обедин не склонен переоценивать разрыв интересов между добывающими компаниями, федеральным центром и экс-главой Якутии. По его мнению, для всех крупнейших недропользователей Борисов создавал весьма благоприятные условия. Однако сама идея забрать у республики и муниципалитетов долю «Алросы» несет в себе огромный конфликтный потенциал:

— Республика не может продавать свои блокирующий пакет акций, потому что он защищен разными республиканскими законами. Придется законы менять, чтобы наш пакет был меньше блокпакета. А по акциям, которые принадлежат муниципалитетам, там муниципалитеты и принимают решение. Федералы хотят выставить на продажу пакет из 8% компании «Алроса», из которых только 4% будут федеральными. Где они еще хотят наскрести 4%? Идут слухи, что хотят взять эти 4% у улусов алмазной провинции. Я сомневаюсь, что улусы захотят их продавать, и это решение нужно будет волевым порядком продавливать на местах. Это будет очень сложный в социально-экономическом плане момент, хотя на это могут пойти, ведь Якутия в электоральном плане — это только 0,6% от общего количества избирателей.

Национальную идею Якутии по вопросу о недрах, сформулировал Константин Калачев:

— В Якутии я часто слышу один вопрос: почему у нас есть нефть, алмазы, золото, газ и прочее, а почему мы не живем, как в Объединенных Арабских Эмиратах? Это системные проблемы, проблемы содержания нашего федерализма, но в малых пределах возможного Борисов делал все, что мог.

Айсен Николаев — преемник традиции, заложенной первым президентом Якутии Михаилом Николаевым

Как только стало известно об отставке Егора Борисова, возник вопрос, кто станет временно исполняющим главы республики. До официального объявления врио замглавред «Якутска вечернего» Виталия Обедин поделился с «Реальным временем» своей информацией:

— В пакете тех фамилий, которые Егор Афанасьевич рекомендовал Москве, нет варягов. Мэр Якутска Айсен Николаев в последнее время рассматривался как основная кандидатура на пост.

Врио главы Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву сейчас 46 лет. Он возглавляет столицу республики с 2012 года, а до этого руководил республиканским Минфином и аппаратом президента и правительства Якутии.

— Это самая адекватная кандидатура в нынешних условиях и консенсусная кандидатура, которую там поддержат все. Многие, в том числе и люди из окружения Борисова, считают, что Николаев — главный претендент на пост главы. Для республики самым плохим вариантом было бы назначение варяга, не знающего ни условий, ни традиций, не привязанного эмоционально к территории. Что касается Николаева, то у него богатый политический и управленческий опыт, он совсем недавно прошел через собственные выборы. Он дружит с мэром Стамбула. Это современный продвинутый человек, способный работать в команде. Он наполовину русский, наполовину саха, но идентифицирует себя как саха.

Сложно назвать Николаева преемником Борисова, потому что у них сложности в отношениях. Но в последний год отношения выровнялись, и Борисов не мешал избранию Николаева в мэры и даже поддерживал по ходу компании. Они демонстрировали взаимную приязнь, несмотря на интриги части команды Борисова, которая считала Николаева соперником. Преемственность Николаева относится не к Борисову, а к той традиции, которую заложил еще первый глава республики Михаил Николаев. Главой региона должен быть местный человек, приемлемый для саха и для русских, настроенный жить на этой территории, а не «вахтовик».