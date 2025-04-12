Лукашенко: до 150 тысяч рабочих мест могут занять мигранты из Пакистана

Фото: Максим Платонов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении применить дифференцированный подход к привлечению трудовых мигрантов из Пакистана. Об этом он сообщил на республиканском субботнике, отвечая на вопросы журналистов ИА «Белта».

По словам Лукашенко, Беларусь заинтересована в специалистах, а не просто молодежи и предпочитает, чтобы мигранты прибывали семьями. Глава государства отметил, что до 150 тыс. пакистанских специалистов могут быть приняты в страну, преимущественно в Витебскую, Гомельскую и Могилевскую области.

Особое внимание уделяется привлечению квалифицированных работников для предприятий, таких как Барановичский ПХБО. Белорусская сторона также окажет содействие в обеспечении жильем тех, кто будет работать в АПК.

— Мы им создадим такие же условия, как для белорусов, — подчеркнул глава РБ.

Напомним, что Лукашенко был переизбран на пост президента 26 января, что стало его седьмым сроком. Инаугурация Александра Лукашенко прошла 25 марта.

Матвей Гавриков