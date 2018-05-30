«Интересная» мера пресечения: Хайдару Халиуллину «закрыли» интернет, разрешив митинги

На заседании в Вахитовском суде удовлетворили часть запретов, о которых просил гособвинитель

Фото: Максим Платонов

Сегодня старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов попросил об «интересной» мере пресечения для экс-главы Ассоциации малого и среднего бизнеса — запрете определенных действий. Судья Вахитовского суда Наиль Камалетдинов удовлетворил ходатайство, правда, результатом остались не вполне довольны и обвинение, и защита. Адвокаты намерены пробить Хайдару Халиуллину право выхода в интернет, хотя и не понимают, как будет контролироваться запрет. Подробности в материале «Реального времени».

«Здесь и так мало места»

Заседание по делу о хищениях лизинг-грантов сегодня началось с просьбы Хайдара Халиуллина, чтобы его интересы в суде представлял в том числе и общественный защитник Наиль Галеев. Такая просьба уже была заявлена на прошлом заседании в начале мая, но суд ее не рассматривал.

— Он знает все мои действия абсолютно, — пояснил суду Халиуллин необходимость привлечения еще одного защитника.

Наиль Галеев рассказал судье, что работает руководителем ООО «Райт ПРО», имеет высшее гуманитарное образование. Судья Наиль Камалетдинов хотел конкретики, на что Галеев пояснил, что получил образование по профилю социальной работы, а вот юридического образования у него нет.

— Возражаю, места мало, — воспротивился ходатайству помощник прокурора, на что полный зал отреагировал смехом. — Адвокаты у него квалифицированные, люди уважаемые, грамотные, поэтому их достаточно.

Суд на месте отказал в привлечении общественного защитника, потому что у Галеева нет юридического образования. «Халиуллина защищают два профессиональных адвоката, право на защиту представлено в полной мере», — отметил судья.

«Интересная» мера пресечения на три месяца

На этом ходатайства не закончились. Гособвинитель Степан Спиридонов напомнил всем, что «главный фигурант» дела находится без меры пресечения уже с 20 апреля и прокуратура хочет это исправить.

— Есть такая интересная мера пресечения, которую предлагаю избрать на три месяца, — запрет определенных действий, а именно выходить из дома поздно вечером и ночью, находиться в местах проведения митингов, общаться с другими участниками по делу, отправлять почтовые сообщения, пользоваться телефоном и интернетом, — озвучил Спиридонов.

Эта мера пресечения появилась совсем недавно: весной Владимир Путин подписал закон, согласно которому в УПК вводится статья по запрету определенных действий. В Татарстане до сего дня она не применялась.

Хайдар Халиуллин был против: «Я никуда сбегать не собираюсь, мне нужно работать. Я и так сейчас практически на иждивении сына. Невозможно, чтобы я сейчас не работал! Я убеждал суд, что мне нужно работать, интернет нужен для этого, у меня появляются проекты. У меня сейчас нет доходов. Никакие запретные действия производить не собираюсь».

Мнения адвокатов несколько разделились.

— В целом не возражаю по требованиям прокурора, — неожиданно выступил Денис Егоров.

Тут и судья удивился, что адвокат просит полностью отказать в удовлетворении просьбы: как же вы принимаете другую сторону? Только уточнив при всех у Халиуллина его позицию, Егоров поменял решение.

— Я категорически возражаю. То, что заявлено, ничем не лучше домашнего ареста. Хайдар Хайруллович — законопослушный, никуда не собирается скрываться, данное ограничение абсолютно излишне, — выступил в свою очередь адвокат Павел Мазуренко.

Прокурор настаивал на своем, объясняя — если изберут домашний арест, то срок этого ареста пойдет в зачет подсудимому после приговора, «а эта мера пресечения ни на что не влияет, она более справедливая и законная». По срокам Спиридонов уточнил, что просит о запрете определенных действий пока лишь на три месяца.

Первая в истории Татарстана новая мера пресечения

Хайдар Халиуллин с запретом был категорически не согласен, правда, похоже, не вполне понимал, о чем идет речь:

— Это невозможно сидеть сейчас под домашним арестом. У меня такое положение, нельзя просто. Все это время ходил на суды, к следователю по первому зову, никуда не сбегал абсолютно. Я знаю, что должен защитить свою честь, потому что я знаю, что я не виноват, но тут, видите, такое положение.

После 40-минутного перерыва судья объявил решение, избрав впервые в истории Татарстана новую меру пресечения о запрете определенных действий.

Правда, Наиль Камалетдинов согласился не со всеми предложениями прокурора, не стал запрещать подсудимому митинги и ночные прогулки. Однако установил запрет на общение Халиуллина с обвиняемыми, адвокатами, свидетелями и экспертами по делу, а также на получение и отправку сообщений по почте, за исключением тех, что приходят от суда. Попал под запрет и интернет, точнее его использование, наряду с остальными средствами связи.

Телефоном подсудимому теперь можно пользоваться только для вызова скорой, полиции, аварийно-спасательных служб и, конечно, для общения с судом и защитниками. При этом о каждом таком звонке подсудимый должен предупреждать УФСИН. Все это оказалось под запретом до 30 августа 2018 года.

После заседания адвокат Павел Мазуренко в разговоре с «Реальным временем» сказал, что защита не согласна с запретом по части интернета и рассматривает возможность обжаловать сегодняшнее решение, хотя и не понимает, каким образом запреты будут контролироваться.

Дальнейшее заседание по делу снова отложили — ввиду неявки подсудимой Вероники Мирзагалямовой.

Напомним, расследование по делу «Лизинг-гранта» началось в 2016 году с задержания Тимура Аюпова — партнера Халиуллина. Под стражей по этому делу сейчас находится только военный пенсионер Сергей Васильев, директор и учредитель ООО «Птичий рай в Аракчино», которое, по версии следствия, было создано в 2014 году для получения лизинг-грантов. Васильева оперативники считают давним знакомым супруги экс-главы бизнес-ассоциации РТ, однако обвиняемые факт знакомства отрицают. Об аресте Хайдара Халиуллина следователи просили еще в апреле 2017 года, после того, как супруга Аюпова пожаловалась на серию анонимных телефонных звонков с угрозами. В СИЗО лидер бизнес-ассоциации провел несколько месяцев. Позже реальный арест заменили домашним, а в апреле 2018-го Верховный суд РТ освободил Халиуллина и от этой меры пресечения.

Ущерб по уголовному делу оценен в 21 млн 788 тыс. рублей. Обвинения предъявлены в легализации денежных средств, подделке официальных документов, а также в 15 эпизодах мошенничества и восьми эпизодах покушения на мошенничество, когда факт подачи претендентами на грант подложных документов разглядели сотрудники Министерства экономики и отказали в господдержке. По версии следствия, если бы Минэкономики осуществляло реальный контроль за грантополучателями, то махинаций можно было бы избежать.

Сейчас из 24 фигурантов дела свою вину полностью не признают Халиуллины, Сергей Васильев и еще два предпринимателя.