В Казани зафиксировали сбои в работе светофоров на нескольких перекрестках

Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция Казани сообщает о возникших сложностях в работе светофорных объектов на ряде перекрестков основных магистралей и улиц города. Об этом написала пресс-служба в телеграм-канале.

В настоящее время не работают светофоры на следующих перекрестках:

перекресток улиц Тэцевская — Химическая;

перекресток улиц Юлиуса Фучика — Минская;

перекресток улиц Качалова — Ипподромная;

перекресток улиц Фучика — Чишмяле;

перекресток улиц Меховщиков — Татарстан, где проводятся аварийно-восстановительные работы;

перекресток улиц Адоратского — Четаева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сообщается, что работа светофорных объектов на перекрестке улиц Чуйкова — Адоратского восстановлена в 09.17.

Рената Валеева