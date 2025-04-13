В Казани зафиксировали сбои в работе светофоров на нескольких перекрестках
Госавтоинспекция Казани сообщает о возникших сложностях в работе светофорных объектов на ряде перекрестков основных магистралей и улиц города. Об этом написала пресс-служба в телеграм-канале.
В настоящее время не работают светофоры на следующих перекрестках:
- перекресток улиц Тэцевская — Химическая;
- перекресток улиц Юлиуса Фучика — Минская;
- перекресток улиц Качалова — Ипподромная;
- перекресток улиц Фучика — Чишмяле;
- перекресток улиц Меховщиков — Татарстан, где проводятся аварийно-восстановительные работы;
- перекресток улиц Адоратского — Четаева.
Сообщается, что работа светофорных объектов на перекрестке улиц Чуйкова — Адоратского восстановлена в 09.17.
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