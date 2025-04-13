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В Казани зафиксировали сбои в работе светофоров на нескольких перекрестках

10:58, 13.04.2025
В Казани зафиксировали сбои в работе светофоров на нескольких перекрестках
Фото: Мария Зверева

Госавтоинспекция Казани сообщает о возникших сложностях в работе светофорных объектов на ряде перекрестков основных магистралей и улиц города. Об этом написала пресс-служба в телеграм-канале.

В настоящее время не работают светофоры на следующих перекрестках:

  • перекресток улиц Тэцевская — Химическая;
  • перекресток улиц Юлиуса Фучика — Минская;
  • перекресток улиц Качалова — Ипподромная;
  • перекресток улиц Фучика — Чишмяле;
  • перекресток улиц Меховщиков — Татарстан, где проводятся аварийно-восстановительные работы;
  • перекресток улиц Адоратского — Четаева.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сообщается, что работа светофорных объектов на перекрестке улиц Чуйкова — Адоратского восстановлена в 09.17.

Рената Валеева

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