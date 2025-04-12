В Татарстане выявили возбудителей боррелиоза у части собранных клещей

Фото: Реальное время

Роспотребнадзор Татарстана продолжает отслеживать активность клещей в регионе. По данным на 10 апреля 2025 года, за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 225 человек, включая 85 детей. Показатель составляет 5,62 случая на 100 тысяч населения, что соответствует среднемноголетним значениям.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Казани (84), Набережных Челнах (29), Нижнекамском (20) и Елабужском районах (13). Из 41 исследованного клеща у трех обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (7,3%), возбудитель клещевого энцефалита не выявлен. Больные с подозрением на клещевые инфекции отсутствуют.

Реальное время / realnoevremya.ru

В рамках профилактики запланированы противоклещевые обработки на площади 2 000 гектаров в местах массового отдыха. Обработки проводятся при благоприятных погодных условиях и в период повышенной активности клещей.

Напомним, что в Татарстане в 2025 году зафиксировано превышение температурной нормы, что может спровоцировать более раннюю активность клещей, являющихся переносчиками опасного заболевания — клещевого вирусного энцефалита.



Матвей Гавриков