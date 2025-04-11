Талия Минуллина: «Если бы было плохо, турки бы деньги увели и бизнес закрыли»

Крупный бизнесмен из Стамбула расширяет бизнес в промпарке «Тюлячи», а инвестору форелевого хозяйства задержали пуск на полгода

Фото: пресс-служба АИР

«Только что вернулись из Абу-Даби, а до этого в Китае встречались с бизнесом. Но постоянно нас спрашивают: зачем ездите? Отвечаю: в 2014 году ездили в Турцию, а через год, в 2015-м, турецкий бизнесмен открыл предприятие в Тюлячах и до сих пор продолжает работать», — нахваливала благоприятный инвестклимат в Тюлячинском районе глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Но не все зависит от местных властей. Основателю ООО «Ихлас» Инсафу Гарипову пришлось отвоевывать право на строительство автономной ГТУ для обеспечения форелевого хозяйства дешевой энергией — старт задержали на полгода. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как «прорубили окно» на Восток

Частный промышленный парк «Тюлячи» с накопленным объемом инвестиций почти в 1 млрд рублей — это то, что преподнес как главное украшение инвестиционного «стола» Тюлячинского района его глава Айрат Фатхуллин. Приехав на проект «Муниципальный час» с большой командой инвесторов, он не раз возвращался к теме промпарка. И неслучайно, так как рост ВРП до сих пор обеспечивается деятельностью его резидентов. Это как КАМАЗ в Набережных Челнах или «Татнефть» в Альметьевске, но только в миниатюре, заметил один из членов команды Фатхуллина.

И действительно, аграрный Тюлячинский район, небольшой по численности населения и площади, смог «прорубить окно» на Восток. Как это случилось, рассказала глава АИР Талия Минуллина на заседании «Муниципального часа». «Только что вернулись из Абу-Даби, а до этого в Китае встречались с бизнесом. Но постоянно нас спрашивают, особенно пресса: зачем ездите? Отвечаю: в 2014 году ездили в Турцию, а через год, в 2015-м, турецкий бизнесмен открыл предприятие в Тюлячах и до сих пор продолжает работать», — поделилась она. По ее словам, сразу после поездки «инвестора в багаже» не привезти, нужно время для обдумывания.

Как оказалось, турецкий инвестор открыл в промпарке «Тюлячи» производство пластиковых изделий и мебели для дома. Основанный им «ЛМР Пласт» произвел здесь 300 млн изделий, переработав 120 тыс. тонн пластика, а ежегодная выручка составила 3 млрд рублей, рассказал гендиректор компании Госман Кабиров. Бытовые изделия выпускаются под брендом Fimako, а реализуются через крупные торговые сети РФ.

Основанный им «ЛМР Пласт» произвел здесь 300 млн изделий, переработав 120 тыс. тонн пластика, а ежегодная выручка составила 3 млрд рублей, рассказал гендиректор компании Госман Кабиров. пресс-служба АИР

Бесплатная земля, льготная УСН и дешевая энергия

В настоящее время турецкая компания занимает 1/3 промпарка, но вскоре собирается расширить мощности. По словам Госмана Кабирова, закуплено два мощных станка для сжатия пластика на 3 и 6 тонн, что даст возможность производить крупногабаритные пластиковые изделия. Недавно СИБУР подписал с ней контракт на изготовление поддонов для сырья.

В этой связи «ЛМР Пласт» расширяет производство: два новых корпуса будет построено в рамках первой очереди. Кроме того, идет обсуждение второй очереди. «То, что они работают, — это же говорит о бизнес-климате в Тюлячинском районе. Если бы было плохо, они бы все деньги увели и бизнес закрыли», — поддержала Талия Минуллина.

Вслед за ним в Тюлячах собирались разместиться другие инвесторы из Турции, но помешали геополитические обстоятельства. Были подписаны соглашения о приходе производителей керамической плитки, фильтров. Будут ли они «активированы»? Ожидать ли новых инвесторов? Глава АИР дала понять, что раскрывать информацию преждевременно, но заметила, что другие турецкие компании тут вряд ли появятся.

По итогам 2024 года выручка резидентов промпарка выросла до 4,6 млрд рублей. Ежегодно он идет в рост на 20%. Шесть татарстанских резидентов выпускают металлические двери, домофоны «Метаком», перерабатывают отработанные шины в резиновые покрытия. Так, ООО «Кряж плюс» был выкуплен частным инвестором, а «Богородские розы» нарастили тепличный комплекс. Глава УК «Созидание» рассказал, что резиденты получают землю в аренду почти безвозмездно, пользуются льготным режимом уплаты УСН в 1% вместо 6%, есть свободный земельный участок в 9 га. Стоимость энергии — 5,8 рубля за киловатт, что меньше, чем, скажем, в Сокурах (9 рублей за киловатт).

ГТУ дает энергию за 3,2 рубля за киловатт: что мешало «Ихласу»

Но не все зависит от местных властей. Основателю ООО «Ихлас» Инсафу Гарипову пришлось задержать запуск форелевого комплекса и теплицы из-за отсутствия собственного энергоисточника. По словам Гарипова, он приобрел газотурбинную установку (ГТУ) с экономичным китайским двигателем Weichai, но не смог запустить его в работу. «Газпром трансгаз Казань» долгое время отказывал ему в предоставлении технических условий на подключение к газу.

— В трубе газа много, а воспользоваться не можем, — посетовал он.

Причина — изменения в правилах подключения модульных ТЭЦ к газоснабжению, которые были внесены в 2024 году.

Основателю ООО «Ихлас» Инсафу Гарипову пришлось задержать запуск форелевого комплекса и теплицы из-за отсутствия собственного энергоисточника. пресс-служба АИР

— Сейчас ГТУ не работает, поэтому инвестпроекты поставлены на стоп, — рассказал он в разговоре с журналистами. — Но недавно выдали техусловия, готовим проект устройства, потом будем тянуть трубы.

ГТУ необходима для получения дешевой энергии для обеспечения форелевой фермы за 125 млн рублей и теплицы за 14 млн рублей. «Форелевое хозяйство требует немало тепла для подогрева воды и электричества, но если форелевое хозяйство на 15 минут отключить от электричества, то всплывет вся рыба. 15 минут — и ты прощаешься с бизнесом. Но у нас будет подключена резервная мощность, дорогая, но что делать», — сказал предприниматель.

По его словам, себестоимость электроэнергии от ГТУ составит 3,2 рубля за 1 киловатт, что в два раза дешевле покупной. «Два года прожил в Дубае, где самая дорогая солнечная электроэнергия. Она стоила 6 рублей за киловатт. Почему у нас стоимость электроэнергии на среднем уровне напряжения — 9—10 рублей, а в Ленинградской области — почти 16 рублей. Обалдеть!» — возмущен он.