«Иннополис» в Усадах: Дьячков инвестировал под миллиард в первый IT-технопарк

ОЭЗ «Иннополис Лаишево» нацелилось на партнерство с китайскими партнерами: через два месяца выпустят первые пилоты

Двусоставный «Иннополис» получил заметное подкрепление сил с юга. «ICL-КПО ВС», чья производственная площадка в Лаишевском районе 2 года назад была включена в льготный налоговый режим ОЭЗ «Иннополис», открыло вчера первый технопарк стоимостью 820 млн рублей. В отличие от главной титульной площадки «Иннополиса» в Верхнеуслонском районе, которая строилась на федеральные деньги, «младшая» поднимается исключительно на частном капитале. Правительство РТ намерено добиваться включения ОЭЗ «Иннополис Лаишево» в перечень инфраструктурных проектов, чьим резидентам компенсируют расходы за счет освобождения от уплаты налогов в федеральную казну, сообщил вчера министр связи и информатизации Шайхутдинов. Впереди — строительство второго технопарка еще на 1 тысячу рабочих мест. Подробнее в материале «Реального времени».

Конкуренции между «иннополисовскими» площадками нет



ОЭЗ «Иннополис» перешагнул границы Верхнеуслонского района и открыл два года назад большую промышленную IT-зону в Лаишевском районе, которая сразу попала в льготный режим налогообложения для технико-внедренческих зон. Вчера группа «ICL-КПО ВС» Виктора Дьячкова, выступившая якорным резидентом ОЭЗ «Иннополис Лаишево» презентовала первое построенное здание технопарка на 1260 рабочих мест. Это современный высотный бизнес-центр общей площадью 12,4 тыс. кв. м. Правда, он резко контрастирует повышенной этажностью и «холодным» офисным фасадом из металла и стекла с сельской застройки. Но в производственном анклаве «ICL-КПО ВС», отделенном от жилых домов трассой, 8-этажное здание оказалось уже третьим по счету индустриальным сооружением. Невооруженным глазом видно, как «ICL-КПО ВС» шаг за шагом строит свою IT-деревню, отойдя на 100 км от федерального ОЭЗ «Иннополис». Кстати, его площадь оказалась отнюдь немаленькая — 110 га. Но, конечно, не больше титульной площадки «Иннополиса» в Верхнем Услоне — тот раскинулся аж на 200 га. «Конкуренции как таковой между этими площадками нет, — заверил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. — Здесь площадка производственная, аутсорсинговая. В Верхнем Услоне — инновационная, связанная с разработками и исследованиями. Не отставая от главной площадки, в Лаишево построены бассейн, детский сад, школа. Эти площадки дополняют друг и друга», — уверен он. Впрочем, ни одна из них не открывает раздельных данных по выручке резидентов, а сам «Иннополис» готовит консолидированный отчет. Хотя интересно узнать, чей вклад больше?

Чего попросил Дьячков у Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов похвалил «ICL-КПО ВС» за смелость в развитии лаишевской площадки «Иннополиса». «У нас есть две площадки «Иннополиса», но самое главное — есть якорный резидент, который вкладывает средства. За счет частных инвестиций появляются новые рабочие места», — сказал он в приветственной речи. Глава республики заметил, что власти со своей стороны помогают в создании инфраструктуры. «Сегодня мы обсудим дальнейшее развитие этой территории», — анонсировал он тему предстоящего разговора с руководством ОЭЗ «Иннополис» Игорем Носовым и главой Минсвязи РТ Романом Шайхутдиновым.

Рустам Минниханов похвалил «ICL-КПО ВС» за смелость в развитии лаишевской площадки «Иннополиса». Фото tatarstan.ru



Попадание лаишевской IT-деревни «ICL-КПО ВС» в границы «Иннополиса» оказалось нежданным подарком, о чем глава группы «ICL-КПО ВС» Виктор Дьячков не преминул рассказать гостям на церемонии открытия. «Рустам Нургалиевич, в свое время я развивал эту территорию, но она не являлась особой экономической зоной, — напомнил он. — После того как вы включили в протокол (видимо, поручение, — прим. ред.), мы в течение полугода получили письмо от Минэкономравзития РФ о том, что наша территория включена в состав ОЭЗ «Иннополиса». Вот если бы этого не было, то и этого здания тоже не было», — уверенно сообщил он.

Общаясь с журналистами, Виктор Дьячков слегка приоткрыл завесу предстоящих переговоров и то, чего конкретно он хочет добиться от правительства РТ. Но прежде он сообщил, что ежегодно компания открывает 270—320 новых рабочих мест, а значит, каждый год компании необходимо иметь 3200 кв. м офисных площадей. В этом бизнес-центре будет отведено 700 рабочих мест для работников IT-сервисного направления ICL — компании GDC Servises, которая работает на аутсорсинге с зарубежными заказчиками по поддержанию их IT-инфраструктуры. По его словам, новые площади необходимы компании в связи с запуском инновационных направлений деятельности, среди которых машинное обучение (Machine learning), промышленный «интернет вещей» (IoT), автоматизация в России и за рубежом. Остальные площади будут сдаваться в аренду резидентам ОЭЗ «Иннополис» на тех же условиям, что и на площадке ОЭЗ в Иннополисе.



Аэроэкспресс привяжут к «Юбилейной»

«Через 4 года численность нашей компании в Лаишево вырастет до 2300 человек, — прогнозирует Виктор Дьячков. — Неужели всем им придется ездить на работу, преодолевая десятки километров?»

По словам Виктора Дьячкова, новые площади необходимы компании в связи с запуском инновационных направлений деятельности. Фото Максима Платонова



По его словам, компания ведет переговоры с РЖД о том, чтобы аэроэкспресс сделал остановку на станции «Юбилейная», что в 250 метрах от бизнес-центра, и «привязал» время движения к рабочему дню. Сейчас аэроэкспресс выходит в рейс под расписание аэропорта. Кроме того, он просит, чтобы РЖД наладила шаттлы от железнодорожного вокзала до метро. Продолжая тему развития лаишевской IT-деревни, он сообщил, что сама компания построила для работников коттеджи. Более того, достигнута договоренность с строительной компанией «#Суварстроит» о запуске жилищного проекта многоквартирных домов на 20 тыс. кв. м.



Вернет ли Москва 820 млн рублей за технопарк

Впрочем, гораздо более насущным вопросом для «ICL-КПО ВС» остается возврат инвестиций. В строительство первого технопарка, вошедшего в ОЭЗ «Иннополис», компания инвестировала 820 млн рублей. Правительство РТ хочет попробовать включить этот проект в перечень тех, которые подпадают под действие постановления Правительства РФ от 30 октября 2014 г. N 1119 «Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков». Согласно ему, финансирование строительства инфраструктуры может осуществляться за счет части налогов, уплачиваемых резидентами ОЭЗ. «Мы хотим попробовать его предложить, — рассказал Роман Шайхутдинов. — Правда, пока он действует для промышленных производственных площадок. Резиденту предоставляется возможность осуществить компенсацию расходов за счет уплаты налогов в федеральный бюджет. Это налоговый кредит, но наоборот. Резидент может быть освобожден от уплаты налогов на сумму капитальных затрат. Пока такие механизмы прорабатываются. А федеральные субсидии за счет АО ОЭЗ здесь не предполагаются», — объяснил он.

В строительство первого технопарка, вошедшего в ОЭЗ «Иннополис», «ICL-КПО ВС» инвестировала 820 млн рублей. Фото tatarstan.ru

Китайцев завернут в Усады

Говоря о расширении пула резидентов, глава Минсвязи сообщил, что на лаишевской площадке могут быть локализованы китайские продукты безопасности, но под российской маркой. «Как известно, недавно состоялся визит в Китай. Хотели бы привлечь экспертизу по производству жидкокристаллических панелей и систем отображения, поскольку это будущее, этот рынок будет расти. Второе — система, связанная с видеонаблюдением. Идут переговоры, ожидаем гостей из Китая. Сегодня в Казани и Альметьевске прорабатываем запуск пилота в серию систем, которые позволят анализировать данные с видеопотоков и превращать их в бета-данные, позволят их обрабатывать. Мы бы хотели, чтобы компания ICL выступила нашим национальным чемпионом», — высказал он пожелание. Тем более что ICL входит в десятку крупнейших компаний России и в топ-100 крупнейших аутсорсинговых компаний мира.