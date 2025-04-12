Новости общества

21:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

США отменили взаимные пошлины на электронику для защиты покупателей

17:30, 12.04.2025
США отменили взаимные пошлины на электронику для защиты покупателей
Фото: Максим Платонов

Администрация США освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от взаимных пошлин, сообщает Bloomberg. Мера направлена на защиту потребителей от резкого роста цен.

скриншот из видео «Обзор iPhone 16. Улучшили ВСЁ, кроме главного» с канала «BIG GEEK»

Отмена пошлин также может принести пользу крупным технологическим корпорациям, таким как Apple и Samsung. Это решение станет частью усилий администрации Трампа по снижению экономического давления на покупателей.

Напомним, что президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 145 процентов.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также