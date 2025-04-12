США отменили взаимные пошлины на электронику для защиты покупателей

Фото: Максим Платонов

Администрация США освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от взаимных пошлин, сообщает Bloomberg. Мера направлена на защиту потребителей от резкого роста цен.

Отмена пошлин также может принести пользу крупным технологическим корпорациям, таким как Apple и Samsung. Это решение станет частью усилий администрации Трампа по снижению экономического давления на покупателей.

Напомним, что президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 145 процентов.



Матвей Гавриков