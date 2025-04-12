США отменили взаимные пошлины на электронику для защиты покупателей
Администрация США освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от взаимных пошлин, сообщает Bloomberg. Мера направлена на защиту потребителей от резкого роста цен.
Отмена пошлин также может принести пользу крупным технологическим корпорациям, таким как Apple и Samsung. Это решение станет частью усилий администрации Трампа по снижению экономического давления на покупателей.
Напомним, что президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на китайские товары до 145 процентов.
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