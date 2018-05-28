Чайна-таун в Челнах: промпарк Haier открылся с завода стиральных машин на три миллиарда

Фото: Сергей Афанасьев

Сегодня стартовал проект по созданию индустриального парка китайской корпорации Haier по производству бытовой техники. Стартовал с церемонии закладки камня нового, второго по счету за два года завода, на этот раз по производству стиральных машин. И тоже в автограде. Инвестиции в строительство завода площадью почти 30 тыс. кв. м (разместится на 53 гектарах) составят более 3 млрд рублей (или 50 млн долларов). Помимо заводов компания построит в автограде R&D-центр (НИОКР), собственный логистический комплекс, бизнес-центр, спортивный комплекс, медицинский центр, магазин и общежитие для сотрудников, учебный центр, банки и даже почтовое отделение. Фактически таким образом в Набережных Челнах появится целый «китайский квартал». Корреспондент «Реального времени», побывав на церемонии, узнал у китаянки по имени Лю Ся, почему китайцы выбрали Челны. Услышал первые слова в автограде из уст нового министра экономики РТ и увидел, как на этих словах штормовым ветром чуть не унесло палатку вместе с китайскими гостями.

Почему китайцы открыли парк в Челнах — версия китаянки по имени Лю Ся

Напомним, впервые о проекте заговорили в мае прошлого года: тогда мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил вице-президенту Haier Шу Хаю земельный участок на 127,7 гектара для промышленной площадки. Уже в сентябре в Казани было подписано соглашение о намерениях между властями РТ, мэром автограда и китайской корпорацией о создании парка с первой фазой — строительством завода по производству стиральных машин с проектной мощностью 500 тыс. машин в год и 385 рабочими местами. Следующими фазами должны стать заводы по выпуску электрокухонного оборудования, морозильников, телевизионного оборудования и т. д.

Эльдар Тимергалиев, чиновник челнинской мэрии, курирующий проекты ТОСЭР, ожидая приезда Наиля Магдеева, оценил появление «китайского квартала» положительно: по его оценкам, при реализации всех 12 китайских заводов на площадках индустриального парка «Хайер» доля отгруженной продукции китайской корпорации в экономике Набережных Челнов составит 30% при создании всего 5 тыс. рабочих мест. Ответственная за производство стиральных машин всей корпорации «Хайер», невысокая и тихая госпожа с очаровательно звучащим для русского уха именем Лю Ся, прилетевшая в Челны из Китая лишь прошлой ночью, на вопрос корреспондента «Реального времени» о причинах, которыми руководствовалась корпорация, выбирая место для строительства завода в автограде, рассказала (по-китайски), что главную роль сыграли теплые отношения между Россией и Поднебесной. Но не только.

Ответственная за производство стиральных машин всей корпорации «Хайер», невысокая и тихая госпожа с очаровательно звучащим для русского уха именем Лю Ся на вопрос о причинах, которыми руководствовалась корпорация, выбирая место для строительства завода в автограде, рассказала (по-китайски), что главную роль сыграли теплые отношения между Россией и Поднебесной



— Во-вторых, нам показалось удачным месторасположение Набережных Челнов, вокруг которого расположены города-миллионники, и заводом мы будем покрывать потребности здешних потребителей. Кроме того, ваш город расположен не так далеко от Средней Азии, в частности, Казахстана: мы планируем при помощи нового завода стиральных машин закрывать не только потребности россиян, но и потребности этого региона, — поделилась с нами амбициозными целями топ-менеджер китайской корпорации. — Наконец, в Челнах уже есть хорошо обученные специалисты. И главное, мы уже при строительстве завода по производству холодильников получили хороший опыт, сильную поддержку местных властей. Результат оказался позитивным.

Новый завод покроет потребности не только россиян, но и 200 млн жителей Средней Азии

По словам Лю Ся, изучение местного рынка, спроса и потребностей покупателей в компании начали еще два года назад, десантировав сюда целую команду. К концу прошлого года китайцы начали продавать новые стиральные машины (китайского производства), чтобы протестировать рынок, результаты оказались очень хорошими. За семь месяцев стиральные машины «Хайер» по объемам продаж вышли на третье место. К слову, первая китайская ласточка — завод по производству холодильников ООО «Хайер Фридж РУС» — чувствует себя уверенно: с 2016 года (когда произвели 60 тыс. холодильников) объем производства в 2017 году увеличили до 150 тыс. штук — на заводе сегодня работают 560 человек, из них только 15 — китайцы. План на 2018 год — произвести и продать больше 200 тыс. холодильников. План по стиральным машинам — 150 тыс. штук в год (имеется в виду продажа импортируемых китайских холодильников — челнинский завод стартует только в III квартале 2019 года). В первом квартале 2018 года продажи стиральных машин «Хайер» выросли в 2 раза.

Руководитель филиала «Хайер» в России Сергей Фомичев, в свою очередь, рассказал «Реальному времени», что к настоящему моменту холодильники «Хайер» по своей доле на российском рынке занимают четвертое место. Задача же по стиральным машинам — к 2020 году вырваться на первое место. На наш вопрос, готова ли китайская корпорации использовать индустриальный парк как плацдарм для экспансии на европейский рынок, Фомичев признался, что вопрос этот уже обсуждается, но пока китайцы подсчитывают экономическую составляющую (логистика, доставка и прочее). Планируется, что челнинский завод будет удовлетворять спрос как 140 млн потребителей в России, так и 200 млн потребителей в Азии и европейских странах. Сегодня «Хайер» пытается удовлетворить спрос россиян, работая в сегменте средний/премиум (цена как холодильников, так и стиральных машин «Хайер» поэтому в 1,5 раза выше среднерыночной). Хорошего потенциала в экономсегменте китайцы не видят — рынок там более агрессивный.

С камнем организаторы перемудрили, его тоже поставили в палатке, ближе к сцене с микрофонами, поставили не на землю, а в песочницу, точно вырытую в поле, и обложили шестью голубыми лопатами



«Надгробный камень» с венком и шестью лопатами в «китайском квартале»

Церемонии закладки камня гости ждали где-то полчаса: пока официальные лица и топ-менеджеры китайской корпорации изволили обедать. Сама столовая «для випов» и зал для презентации находились в палатке, расположенной пока в чистом поле, палатку то и дело поэтому слегка трепало ветром: но если бы предусмотрительно не поставили палатку (вчера было в промзоне автограда еще ветренее), трепало бы гостей! С камнем организаторы перемудрили, его тоже поставили в палатке, ближе к сцене с микрофонами, поставили не на землю, а в песочницу, точно вырытую в поле, и обложили шестью голубыми лопатами. На гранитный зеленоватый камень в довершение всего нацепили металлическую табличку (с датой проведения церемонии закладки) и покрыли алой шелковой лентой, издали похожей на венок. Создавалось совершенно сюрреалистическое ощущение, что буквально накануне шесть членов наркокартеля убили и похоронили в пустыне очередную свою жертву, поставив надгробный камень. Позабыв у могильного камня все шесть лопат.

Несмотря на странное впечатление, создаваемое камнем, в зале царило радостное оживление: китайцы собирались группками и пили чай, местные тоже не дремали и атаковали фуршетные столы. Казалось, китаец здесь каждый третий или даже второй и палатка расположена в поселении на российско-китайской границе. Или же в китайском квартале!

Как на первых словах в автограде нового министра экономики РТ палатку чуть не унесло ветром…

Мэру автограда Наилю Магдееву «китайский квартал» нравится уже заранее: на открытии он заявил, что власти города вместе с китайской компанией «попробуют повторить историю совместного успеха», начатую с запуска завода по производству холодильников:

— Надеюсь, через год мы будем иметь новый современный продукт, на котором будет написано: «Компания Haier. Сделано в городе Набережные Челны, Татарстан, Российская Федерация»! А со стороны руководства города будет оказываться всемерная, постоянная поддержка в строительстве завода и реализации проекта, — пообещал мэр бизнесменам из Поднебесной. — И уже сегодня ее начали, помогли перенести линию электропередачи.

От властей РТ на закладку камня изначально заявлялось сразу три министра, но приехал только один, зато, можно сказать, «наконец-то» — новый министр экономики РТ Фарид Абдулганиев впервые произнес речь в Набережных Челнах, поэтому подготовил ее заранее, расцветив пышными метафорами, но все равно немного волновался. Волновалась по этому случаю, кажется, даже челнинская погода — как раз с момента, когда заговорил министр, палатка зашумела: сильный штормовой ветер с градом мог бы сорвать палатку, поставленную в чистом поле, повалив телеэкраны, стулья, столики и бытовую технику Haier, унеся за город и крохотных Лю Ся с вице-президентом корпорации Haier Шу Хаем. Но, по-видимому, устанавливали палатку при внимательном и дотошном контроле китайцев: она таки устояла, хотя пару жутких минут всем пришлось пережить.

Фарид Абдулганиев впервые произнес речь в Набережных Челнах, поэтому подготовил ее заранее, расцветив пышными метафорами, но все равно немного волновался



— Добрый день! Я с особым чувством говорю «хаерле кен» («добрый день» по-татарски). Слово «хаер» на татарском языке означать «дар», «подарок». Как этот дождь — подарок! — пытаясь перекричать завывший со всех сторон ветер, сказал Абдулганиев, точно стараясь задобрить небеса. — И действительно это подарок Всевышнего, что мы закладываем камень для нового производства в этот священный месяц! Ибо помыслы наши чисты и светлы, как вот этот песок [указал министр на песок вокруг камня]. А на стиральные машины строящегося завода уже есть заказы.

…который замолк сразу же, когда к микрофону вышел Шу Хай, похожий на «даоса-разведчика»

Генконсул КНР в Казани У Инцинь радостно заявил, что открытие завода показывает уровень дружественных отношений между Россией и Китаем, которые прямо сейчас переживают наилучший период в истории. В качестве примеров он привел то, что на следующей неделе Владимир Путин приедет в Китай, на саммит Шанхайской организации сотрудничества, тогда как президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Шанхае прямо сейчас, участвуя в третьем заседании банка развития БРИКС, а всего 10 дней назад он посетил китайские провинции.

Ветер на словах У Инциня постепенно стихал, а к выступлению вице-президента Haier Шу Хая стих окончательно. Шу Хай, даром что хрупкий, невысокий мужчина, скромно стоял в сторонке, одет был в недорогой костюм, распознать в этом немногословном человеке вице-президента крупной международной корпорации можно было с превеликим трудом. Его выдавали разве только глаза: внимательные, умные, как будто мониторящие все вокруг и оценивающие каждого человека, кто попадался ему на пути. Ни дать ни взять — разведчик или мудрец-даос, мыслям и словам которого послушен даже челнинский ветер. Шу Хай послание свое заготовил заранее и читал его по бумажке — как любой серьезный даос или топ-менеджер, бросать слова на ветер он явно не любит, поэтому от написанного он не отклонился ни на одну буковку. Речь была официально-торжественной, в ней он поблагодарил власти Татарстана и России за поддержку в строительстве завода и перечислил основные экономические параметры нового проекта (см. выше). Он также рассказал, что строительство завода в Челнах ведется в рамках глобальной политики компании Haier: за последние десятилетия компания построила 20 производственных площадок и пять R&D-центров. Благодаря чему последние 9 лет по объемам продаж стиральные машины Haier занимают первое место в мире (в среднем и премиум-сегментах). Янник Фирлинг, исполнительный директор Haier в Европе, уточнив слова своего шефа, заметил, что глобальная доля стиральных машин компании на мировом рынке достигает 30%. Компания занимает первое место по продажам в Азии и второе место на рынке Северной Америки.

— Однако позиции в Европе и в России, в частности, более скромные — так как мы начали инвестировать в это направление только в 2010 году. Но мы растем в Европе двухзначными темпами, а в России и вовсе трехзначными, — объяснил Фирлинг необходимость и выгоду постройки нового завода в Татарстане.

Шу Хай послание свое заготовил заранее и читал его по бумажке — как любой серьезный даос или топ-менеджер, бросать слова на ветер он явно не любит, поэтому от написанного он не отклонился ни на одну буковку

Проект должен окупиться через семь лет — так считает лаконичный и немногословный Шу Хай

После символического засыпания «надгробного камня» белым песком, в котором участвовали все шесть спикеров, орудуя голубыми новенькими лопатами, мы поинтересовались у министра экономики РТ, не боится ли он сам турецкой, а теперь и китайской экспансии в Татарстан — как же развитие отечественного, родного бизнеса? Нет, ответил он, не боится. И самому Фариду Абдулганиеву, и его команде, и Татарстану вообще совершенно без разницы, «какая страна и какой наш партнер», главное, компании — что китайские, что турецкие — успешные, и эти успешные компании постепенно становятся, к примеру, резидентами челнинской ТОСЭР, что в этом плохого? Министр экономики пообещал, что и в дальнейшем будет поддерживать проекты, подобные индустриальному парку китайской корпорации.

Под занавес церемонии, мы, наконец, решили уточнить у Шу Хая пару экономических параметров сделки, и Шу Хай, в отличие от множества других спикеров, порой отвечающих на вопросы по 5—7 минут, ограничился парой же ремарок. Ответы были его быстры, точны и лапидарны:

— Господин Шу Хай, инвестиции в строительство завода в размере 50 млн долларов — это только собственные средства компании или есть и кредитные? — спросили мы.

— Собственные, — ответил он.

— Какой срок окупаемости проекта? — задали мы ему второй вопрос.

— Семь лет, — ответил он.

— Это касается индустриального парка в целом или только нового завода? — уточнили мы.

— Нового завода, — ответил Шу Хай, и, кажется, исчерпав для себя положенную на день норму произнесенных слов, замолчал как партизан, десантированный за тысячи километров от Великой Китайской стены на российскую землю.

Акционеры «Хайер» могут быть спокойны: он и пяди земли теперь не отдаст, а, вцепившись мертвой хваткой, вырвет у конкурентов большой кусок рынка и даже не подавится. А захочет еще.

1 / 26 Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев