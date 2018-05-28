Упавшие с «Олимпа»: Ильгиз Минкин винит Сбербанк и нового хозяина ТЦ в рейдерском захвате

Заодно с ним один из несостоявшихся покупателей торгового комплекса, который оспаривает результаты торгов

Осенью 2017 года торговый комплекс «Олимп» за долги выставили на аукцион и продали фирме «АИ Менеджмент», близкой к «Унистрою». Однако другой претендент на покупку объекта — ООО «Омега» — недоволен итогами торгов и оспаривает сделку в арбитраже. Компания утверждает, что между покупателем и основным кредитором — «Сбербанком» — якобы существовала договоренность. В ответ банк обвиняет самого истца в аффилированности с должником. Нынешний собственник также отрицает любые договоренности. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

«Хотели купить и за 900 млн рублей, но работники «Сбербанка» препятствовали этому»

В сентябре 2015 года Арбитражный суд РТ признал ТК «Олимп» несостоятельным и ввел процедуру наблюдения. Спустя два года объект выставили на торги, где его выкупила близкая к собственникам «Унистроя» фирма «АИ Менеджмент». Оказалось, не все довольны итогами аукциона. В частности, еще один несостоявшийся покупатель — ООО «Омега» решил оспорить сделку и обжаловал продажу ТЦ уже в третьей инстанции.

До начала заседания в Арбитражном суде Поволжского округа представитель истца Альбина Романова сообщила корреспонденту «Реальному времени» немногое — лишь то, что «Омега» не согласна с итогами торгов. За более подробными разъяснениями направила к прежнему владельцу ТК «Олимп».

— Объект продавали, но не по моим правилам, а значительно ниже по стоимости, все было по правилам основного кредитора «Сбербанка» и конкурсного управляющего. Цена реализации была 800 млн рублей, продали за 380. Это заказное банкротство! Я так считаю. Остальных желающих купить недвижимость на аукцион не пускали, есть много механизмов, чтобы не пускать. Никого чужих не пустили, хотя были желающие из Магнитогорска, Челябинска, Санкт-Петербурга. Все приезжали, чтобы подать заявку, хотели купить и за 700, и за 800, и за 900 млн рублей, но работники «Сбербанка» препятствовали этому, потому что было заказное банкротство для «Унистроя». Если суд не согласится, то будем жаловаться в Москву, свою позицию нужно отстоять, — заявил нашему изданию бывший владелец ТК «Олимп» Ильгиз Минкин.

«Если суд не согласится, то будем жаловаться в Москву, свою позицию нужно отстоять», — заявил н Ильгиз Минкин. Фото vk.com/olympkzn



Уже на заседании представитель «Омеги» пояснила несогласие с определением Арбитражного суда республики. Дескать, суды первой и второй инстанции не обратили внимание на заинтересованность арбитражного управляющего с организатором торгов. Романова отметила, что ее клиент настаивал на отстранении конкурсного управляющего, но решение не было принято. По ее словам, при организации торгов 15 крупных объектов объединили всего в два лота, снизив возможную конкуренцию на всех этапах торгов. Речь идет об одном лоте, состоящем из ТК «Олимп» и одноименной гостиницы, которые отошли ООО «АИ Менеджмент, и о втором лоте, в который попали вещевой рынок с прилегающими к нему мини-маркетами и вспомогательными помещениями. Эта недвижимость досталась челнинскому предпринимателю Гафуру Меджидову.

«Омега» — аффилированное лицо должника»

В результате за 150 млн рублей был продан лот с вещевым рынком и мини-маркетами, за 387 млн рублей — торговый комплекс и гостиница.

— Мы просим отклонить доводы. Заявленная компания ООО «Омега» — аффилированное лицо должника, которое занимается действиями по воспрепятствованию по продаже имущества. В течение всей процедуры банкротства можно выявить все противоречия. Изначально они говорили о слишком высокой цене, а потом сменили мнение на противоположное. 17 мая 2017 года была завершена процедура банкротства, — выступила в суде представитель ПАО «Сбербанк» Юлия Мансурова.

Представитель ООО «АИ Менеджмент» вообще заявил, что других участников на торгах не было, их компания была единственной, кто подал заявку. С претензиями «Омеги» фирма, связанная с «Унистроем», также не согласна.

Бывший владелец торгового комплекса сообщил суду, что его интересы ущемлены, недвижимость продали по заниженной цене, хотя желающие обращались, но «Сбербанк» их не допустил. «Это заказное банкротство», — снова повторил Минкин.

А был ли захват

История взаимоотношений «Сбербанка» и ТК «Олимп» началась еще в 2011 году, когда были заключены кредитные договора на строительство гостиницы и торгового комплекса. По данным Минкина, все имущество, принадлежащее ГК «Олимп», было заложено на основании договора ипотеки. По окончании стройки заключили новый договор, объединивший все предыдущие.

История взаимоотношений «Сбербанка» и ТК «Олимп» началась еще в 2011 году, когда были заключены кредитные договора на строительство гостиницы и торгового комплекса. Фото krsk.sibnovosti.ru

Однако вскоре возникли сложности с погашением кредита. По новому договору выплаты составляли 489 083 651 рублей. Со слов Минкина, ему удалось договориться об отсрочке платежа, но в августе 2015 года банк не дождался добровольной оплаты и списал деньги со счетов всех поручителей. 1 сентября все участники кредитного договора получили требование о досрочном погашении задолженности. 5 сентября уже ввели процедуру наблюдения.



— 18 января 2017 года был подписан меморандум на уровне правительства РТ с представителями Ирана об открытии иранского торгового дома. Иранская сторона готова была внести 8,5 миллионов долларов и закрыть долг ТК «Олимп», но банк отказался, у него был заказ, — убежден Минкин, подразумевая договоренность банка с «АИ Менеджмент».

В самом Сбербанке опровергли эти обвинения: «Рассматривались разные условия погашения долга, но в любом случае они предусматривали уплату процентов, а также предоставления должником финансовой отчетности. Заказа не было. «АИ Менеджмент» был участником торгов на общих условиях. На торги банк влиять не имел возможности — они открыты для всех», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ПАО «Сбербанк».

Директор департамента торговых центров UD Group Валентина Сахабеева также отрицает любую возможность договоренностей:

— С иском не согласны. Мы считаем, что требования заявителя, который является аффилированной компанией бывшего собственника, не обоснованы. Эти требования основываются на внутреннем несогласии с отчуждением имущества. Договоренностей со Сбербанком не было. Имущество реализовывалось на публичных торгах, в которых может принять участие любой желающий.