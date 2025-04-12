В России прогнозируют падение продаж новых легковых авто на 5–20% в 2025 году

Аналитическое агентство «Автостат» спрогнозировало снижение продаж новых легковых автомобилей в России на 5—20% в текущем году.

При оптимистичном сценарии будет реализовано 1,49 млн машин, что на 5% меньше показателя 2024 года (1,57 млн авто). Базовый прогноз предполагает продажи на уровне 1,38 млн единиц (-12%). При негативном развитии событий объем рынка упадет до 1,25 млн авто (-20%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди причин снижения продаж эксперты называют высокие цены, рост стоимости машин из-за повышения утильсбора, а также высокие ставки по кредитам и инфляцию.

Напомним, что, по данным аналитиков, в марте 2025 года средняя цена автомобиля с пробегом в Татарстане составила 1,57 млн рублей, увеличившись за месяц на 1,2%.

Матвей Гавриков