Защитник «Мисс Татарстан»: «Нужно дождаться итогов проверки»

В пресс-службе УВД Казани уверяют, что стражи порядка уже извинились перед девушкой, однако сама пострадавшая это опровергает

«Один выкручивал руку, потом повалили на асфальт», — так жительница Казани Виктория Буянцева описывает свою незапланированную встречу с сотрудниками полиции вечером 23 мая. Обычная прогулка с мамой закончилась для девушки ушибами, растяжением и доставкой в отдел полиции «Ямашевский» в поисках запрещенных веществ. Ничего этого у девушки с титулом «Мисс Татарстан — 2006» не оказалось. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

«Я была в состоянии шока и не представляла, что это могут быть сотрудники полиции»

«Меня повалили на асфальт, мы с мамой стали кричать, просить о помощи», «Меня продолжали удерживать, выкручивали руку», — так описывает нападение полицейских Виктория Буянцева. «Мисс Татарстан — 2006» решила не замалчивать все, что с ней произошло злополучным вечером 23 мая, а записала видеообращение и разместила его в интернете. Девушка живет в Ново-Савиновском районе и часто вместе с мамой выходит на прогулку у дома.

— В 22 часа я вышла с мамой на прогулку в парк. Когда мы проходили мимо дома на Меридианной, 11 со спины на нас набросились три молодых человека. Один схватил меня за правую руку с телефоном, начал раскручивать пальцы, чтобы украсть телефон. Второй выдергивал сумку, чтобы украсть, третий держал маму, чтобы она не оказала помощь, — рассказывает на своей странице в соцсетях Виктория.



Дальше события разворачивались стремительно: девушку повалили на асфальт, она с мамой стала кричать и просить о помощи. На вопросы двух подошедших молодых людей о том, что здесь происходит, нападавшие ответили: «задержание опасного преступника».

Список запрещенных веществ очень большой

Только когда на крики женщин собралось больше людей, нападавшие заявили подошедшим, что они сотрудники полиции и происходит задержание. На просьбу показать документ, отозвался лишь один, продемонстрировав «красную корочку».

— Это были люди в обычной одежде. При этом один из них находился в состоянии алкогольного опьянения — у него был характерный запах изо рта, невнятная речь. Потом он затерялся в толпе, — продолжает рассказывать в ролике Виктория.

Трое мужчин удерживали девушку, заявляя, что у нее запрещенные препараты: «Они не предполагали, а утверждали, что они в моей сумке. Были ответы, что это может быть все, что угодно. А ведь список запрещенных веществ большой!», — недоумевает Буянцева.

Кто-то из очевидцев вызвал полицию. С прибывшим нарядом Виктория отправилась в отделение полиции «Ямашевский» на досмотр, которого пришлось ждать 2 часа. Все это время ее также держали за руки два молодых человека.

«Мы спокойно там прогуливались, никогда такого не было»

В видеообращении она продолжает рассказывать о своих злоключениях.

— В комнате для досмотра мне сказали, что у меня знакомое лицо, хотя я обратила внимание, что здесь впервые. В результате понятые все равно начали присматриваться. Потом обыскали сумку, меня, снимали вещи, обувь, все ощупывали и ничего не нашли. Сказали только, что я свободна, — продолжает Буянцева.

Она говорит, что в отделении полиции ее держал Сергей Бобов и его начальник Ягудин, имени руководителя она не запомнила. Просила, чтобы назвали имена еще двоих нападавших, но ей не назвали.

«О том, что передо мной извинились и даже якобы подарили цветы, я услышала от одного журналиста, который спросил у меня, так ли это. Ни с чем подобным никогда сталкиваться не приходилось», — говорит Виктория. Фото instagram.com



— Пока продолжается служебная проверка. Перед этим происшествием буквально за 30 минут поблизости была задержана девушка, у которой обнаружили «синтетику». Позже сотрудники обратили внимание на Буянцеву, потому что она положила что-то в сумку с земли, возможно, на это и среагировали. Как именно проходила встреча и общение, действительно ли были такие факты, о которых она говорит, или нет, можно будет говорить только после окончания служебной проверки, — прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе УВД Казани.



В ведомстве также заверили, что сотрудники полиции извинились перед пострадавшей. Вот только сама Виктория это опровергает:

— Нет, никто не приносил извинений. Я слышала об этом, но никто специально не приезжал. О том, что передо мной извинились и даже якобы подарили цветы, я услышала от одного журналиста, который спросил у меня, так ли это. Ни с чем подобным никогда сталкиваться не приходилось. Мы живем в соседнем доме от Меридианной, 11, всегда гуляем по одному маршруту, и ни разу, за столько лет не было мысли, что тут кто-то может напасть на нас. В тот вечер мы с мамой были в хорошем настроении, общались, — сообщила «Реальному времени» девушка.

Виктория отрицает и то, что якобы что-то поднимала с земли, тем самым спровоцировав нападение: «Такого не было. У меня был телефон в правой руке, мы записывали сообщения, общались, гуляли. В сумку я ничего не клала и тем более не поднимала ничего с земли», — утверждает Буянцева.

Алкоголь, который закончился

«Мисс Татарстан» приводит свою версию случившегося: три молодых человека очень долго выпивали спиртные напитки. По ее словам, есть свидетели, которые наблюдали за их распитием в соседнем дворе.

— К 22 часам у них, видимо, стал заканчиваться алкоголь. Они увидели двух девушек, с сумкой, с сотовым телефоном в руке, напали с целью ограбления. То есть я придерживаюсь того, что нападение было именно с целью ограбления. Двоих нападавших в отделении полиции я потом не видела, при нападении они отказывались показывать документы. Они были в состоянии алкогольного опьянения. Корочку доставал только Сергей Бобов, он не был пьян, — рассказывает «Реальному времени» Виктория Буянцева.



Андрей Шептицкий пояснил, что уголовное дело по заявлению Виктории в СУ СКР по РТ пока не возбудили

При этом девушка не исключает, что два неопознанных молодых человека могут вообще не иметь никакого отношения к полиции. По ее заявлению в СУ СКР по РТ пока не возбудили уголовное дело, пояснил старший помощник руководителя управления Андрей Шептицкий.

Виктория Буянцева рассказала, что также обратилась в прокуратуру РТ и УСБ МВД по РТ. Однако в пресс-службе республиканской прокуратуры нашему изданию сообщили, что в базе данных подобное обращение не зарегистрировано. Судмедэкспертиза, которую девушка прошла самостоятельно уже после задержания, показала, что она не употребляла алкоголь или наркотики, «в парке гуляла абсолютно вменяемым человеком», по ее словам. При этом в травмпункте у нее обнаружили ушибы, растяжения лучезапястного сустава и плеча правой руки, ссадины на правом колене. Цепочку на шее девушки и браслет при нападении порвали.

— Очень много вопросов. Нужно дождаться, что скажут по итогам проверки. Даже если говорят об ошибке, как такая группа из четырех человек может единообразно ошибаться и так бесцеремонно себя вести?! В УВД говорят, что перед этим задержали девушку, которая подобрала «закладку», но ведь надо тоже понимать, что просто так они на каждом углу, на пешеходной части не валяются. Это ведь тоже какие-то тайники, а не как якобы Виктория что-то подняла с земли. При этом Ягудин (начальник нападавшего, — прим. ред.) говорил, не разобравшись, что все законно, — прокомментировал «Реальному времени» казанский юрист-правозащитник Андрей Сучков.



«Очень много вопросов. Нужно дождаться, что скажут по итогам проверки. Даже если говорят об ошибке, как такая группа из четырех человек может единообразно ошибаться и так бесцеремонно себя вести?!» — говорит Андрей Сучков



Адвокат представляет интересы потерпевшей, пока вместе с подзащитной дождется результатов проверки Следкома. В любом случае юрист намерен добиваться если не возбуждения уголовного дела, то принятия законного решения.

