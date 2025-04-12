Гид по улице Николая Ершова: революционный выпускник и духовные отцы

Прогулка по Арской улице, часть 1-я

Насыщенное движение на бывшем Арском поле. Фото: Максим Платонов

Еще в позапрошлом веке Казани улица в районе современной Ершова заканчивалась — здесь простиралось Арское поле и стояли Арские ворота казанского посада. Этот район серьезно изменился, так, что в нем и не сразу увидишь следы исторической застройки. Тем не менее именно здесь начиналась Академическая слобода, которая в XX веке вошла в черту города.

Сибирский тракт

Дорога в Сибирь, в Китай. Начиналась она в Великом Новгороде, Москве, Калуге, Санкт-Петербурге. Московско-Сибирский тракт тянулся почти в девять тысяч километров. До наших краев он дошел после падения Казанского ханства, а с Китаем дорогу обустроили после подписания Кяхтинского договора в середине XIX века. Ну а в конце столетия начали строить Транссибирскую железнодорожную магистраль.

Из Козьмодемьянска тракт шел в Казань, а потом в Пермь. Кстати, южная часть тракта называлась «Великим чайным путем». Дело в том, что в основном по нему перемещались купцы, переселенцы, грузы, чиновники. Осужденные составляли около шести процентов от общего потока, тем не менее сейчас в массовом сознании Сибирский тракт — это именно «ссыльная» дорога. Кстати, изначально шел он по современной Академика Губкина (что визуально логично), однако с 1927 года в Казани Сибирским трактом стали называть соседнюю улицу.

Сибирский тракт исторически шел в сторону села Царицыно. предоставлено Сергем Саначиным

Сквер медицинских работников

Улица Сибирский тракт, она же Арская улица, она же Арское поле, получила имя Николая Ершова в 1928 году. Начинается она со сквера, в котором стоит бюст руководителя Октябрьского восстания в Казани 1917 года. Любопытно, что ее также называли Ершово поле.

Советский военный деятель Ершов в юности учился в саратовском коммерческом училище, Московском коммерческом институте и Московской школе прапорщика, пока не наступил 1917-й. Из расформированного 1-го пулеметного полка его направили в Казань во второй дивизион запасной артиллерийской бригады. В неспокойном городе Ершов стал председателем исполкома и возглавил военно-революционный штаб большевиков. Вечером 23 октября 1917 года на Арском поле завязался бой между юнкерами Казанского гарнизона и артиллеристами, которых поддержали красногвардейцы.



К лету Ершова белят. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

26 октября 1918 года власть в Казани перешла к Совету рабочих и солдатских депутатов, а Николай Ершов был избран исполняющим обязанности командующего Казанским военным округoм. Интересно, что в это время сам он был эсером.

Позднее Ершов воевал против атамана Семенова, партизанил, был в плену у японцев, а в 1923-м уже работал экономистом в органах ОГПУ. Погиб в автокатастрофе в 1928-м (похоронен на Новом Донском кладбище). Бюст Ершову установили в 1967 году.

Кстати, рядом со сквером в начале XIX века был построен Казанский военный госпиталь, а район вокруг него именовался Госпитальной слободой.

Флигель номер один. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Флигель Казанской духовной академии (Ершова, 2г)

Флигель бывшей Казанской духовной академии сейчас выглядит как образец экономного советского ампира. На самом деле он был построен в 1849 году под квартиры наставников духовной академии, а потом, в 1930-е годы, силами «Казнадстроя» его увеличили по моде тех лет на два этажа.

Духовная академия. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Медико-санитарная часть КФУ (Ершова, 2)

Духовная академия в Казани — четвертая в России после Киева, Москвы и Петербурга. Выпускала преподавателей для православных училищ и церковно-приходских школ. Учебное заведение сначала открыли в 1842 году в Спасо-Преображенском монастыре (ныне от него в Кремле остались только законсервированные руины). После архитектор Казанской строительной комиссии Александр Песке (который в это же время занимался Сеннобазарной мечетью) возвел на Арском поле новое трехэтажное здание c двумя флигелями и металлической оградой. А слобода стала называться Академической.

Историческая будка. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

К 1889 году главный корпус увеличился в два раза. Здесь единовременно училось и жило по 60—300 человек. В здании, помимо аудитории, столовой, комнат для отдыха, библиотеки, была, конечно, и своя церковь в честь Михаила Архангела. Долгое время здесь хранились издания Соловецкого монастыря.



В академии из широко известных ученых преподавали переводчик Корана Гордий Саблуков, тюрколог Николай Катанов, почитаемый кряшенами этнограф и миссионер Николай Ильминский, историк Афанасий Щапов. Из стен заведения выпустилось более 50 архиереев.

Во время 1917 года сюда въехал Кадетский корпус (из Пскова), разместился военный госпиталь. В советское время размещались Восточный коммунистический университет, институт повышения квалификации партийных работников, городская клиническая больница №6.

Кстати, обратите внимание на древнюю будку, в которой размещается вахта!

Флигель номер два. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Другой флигель (Ершова, 4)

Хотя в некоторых справочниках написано, что это здание 1943 года, замковые камни на окнах первого этажа указывают на то, что его построили намного раньше. Вероятнее всего, это второй флигель Казанской духовной академии для наставников. Его не надстраивали, а потому оно выглядит более историческим.