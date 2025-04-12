Самые тяжелые золотые цепи покупали жители Казани, Волгограда и Сочи

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Самые тяжелые золотые цепи покупали жители Казани, Волгограда и Сочи. Так, в столице Татарстана было продано украшение весом 33,29 г, сообщили аналитики Sokolov.

Жители Волгограда и Сочи приобрели золотые цепи весом 31,16 г и 31,07 г соответственно. Четвертое место в рейтинге занял Санкт-Петербург — в Северной столице было продано украшение, которое весило 30,66 г. Замыкает пятерку Самара, где купили цепь весом 30,12 г.

Реальное время / realnoevremya.ru

Чаще всего тяжелые золотые цепи приобретают в Ростове-на-Дону, Саратове и Волгограде. Так, в Ростове-на-Дону 14% реализованных ювелирных изделий пришлось на цепи весом 6—10 г, в Саратове — 13% на тот же вес. В Волгограде украшения весом 10—20 г заняли 12% в структуре продаж. В целом по России спрос на золотые цепи весом более 20 г вырос на 11% по сравнению с 2023 годом.

Напомним, жители Татарстана потратили на драгоценные украшения почти 9 млрд рублей в 2024 году. Республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое в России по объему ювелирного рынка.

Галия Гарифуллина