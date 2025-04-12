Мадуро приедет в Москву на парад Победы 9 мая

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Венесуэлы Николас Мадуро примет участие в юбилейном параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Ранее президент России Владимир Путин лично пригласил Мадуро на торжества, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2025 году парад на Красной площади станет одним из центральных мероприятий, приуроченных к юбилею. На праздник приглашены лидеры и официальные представители стран мира.

Матвей Гавриков